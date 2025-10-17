अफवाहों को विराम! स्वस्थ हैं प्रेमानंद महाराज, 200 मीटर की पदयात्रा भी की, भक्तों ने कही ये बात

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें चल रही थीं. इन अफवाहों पर उनके भक्तों ने बात की. भक्तों ने बताया कि महाराज जी स्वस्थ हैं . उन्होंने वृंदावन में आज राधा केली कुंज से परिक्रमा मार्ग में 200 मीटर की यात्रा की. भक्तों ने बताया कि झूठी खबरों के चलते उन्होंने ऐसा किया. इस दौरान प्रेमानंद जी ने अपने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए. एक वायरल वीडियो पर, जिसमें मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने मक्का-मदीना में उनके लिए प्रार्थना की, भक्तों ने कहा कि उनके दरबार सभी के लिए खुले हैं.

महाराज जी ने दिया भक्तों को दर्शन

प्रेमानंद जी महाराज शुक्रवार को अपने आश्रम 'राधा केली कुंज' से बाहर निकले. उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए और परिक्रमा मार्ग में लगभग 200 मीटर तक पैदल यात्रा की. इस पदयात्रा के बाद महाराज जी एक कार में बैठकर वापस राधा केली कुंज पहुंचे. उनके पारिकर के नवल नगरी बाबा ने बताया कि महाराज जी राधा केली कुंज में ही विश्राम कर रहे हैं और स्वस्थ हैं.

खुद बताई थी अफवाहों की सच्चाई

प्रेमानंद जी के पारिकर के नवल नगरी बाबा ने बताया कि महाराज जी ने कल (एकांतिक वार्तालाप में) खुद यह बात कही थी कि कुछ लोग झूठी खबरें चला रहे हैं. उन्होंने कहा था कि 'महाराज जी का स्वास्थ्य खराब है' और यहां तक कि किसी ने तो 'महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए हैं' जैसी अफवाहें भी सोशल मीडिया पर फैला दी हैं. महाराज जी ने ऐसी खबरें न फैलाने को कहा था.

छोटी कर रहे हैं पदयात्रा

महाराज जी के भक्तों ने कहा कि उनके गुरु के दरबार सभी के लिए खुले हैं, और अगर किसी ने उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है तो यह अच्छी बात है. नवल नगरी बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि महाराज जी अब अपनी पदयात्रा को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, बल्कि छोटी ही कर रहे हैं. भक्तों ने बताया कि उन्हें प्रेमानंद जी के दर्शन हुए और वह पूरी तरह स्वस्थ हैं.

