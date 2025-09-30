scorecardresearch
 

Feedback

चिल्लाती रहीं मां-बेटी, लाठी से पीटता रहा पड़ोसी... प्रयागराज में कूड़ा फेंकने के विवाद में पिटाई का वीडियो वायरल

प्रयागराज में सरकारी जमीन पर कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद एक युवक ने महिला और उसकी बेटियों पर लाठी से हमला कर दिया. इस पिटाई का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि आरोपी महिला और उसकी बेटियों की पिटाई कर रहा है.

Advertisement
X
महिला और उसकी बेटियों की पिटाई करता पड़ोसी. (Photo: Screengrab)
महिला और उसकी बेटियों की पिटाई करता पड़ोसी. (Photo: Screengrab)

प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र के फजीलाबाद उर्फ कालूपुर गांव में कूड़ा फेंकने के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति लाठी डंडे से परिवार की एक महिला और बेटियों की लाठी से पिटाई करता नजर आ रहा है. जबकि उसके पीछे कुछ महिलाएं और पुरुष दौड़ते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति पूरी ताकत से लाठी से महिला व उसकी बेटियों पर हमला करता नजर आ रहा है. जिससे महिला जमीन पर गिर जाती है और उसे बचाने के लिए आगे आईं उसकी बेटियां भी पिटाई से जमीन पर गिर गईं. फिलहाल वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. 

यह भी पढ़ें: UP: प्रयागराज में बीच सड़क इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली लड़की को छेड़ रहा था अधेड़, भीड़ ने जमकर धोया- Video वायरल

सम्बंधित ख़बरें

New rules for stray dogs in UP (PHOTO- ITG)
प्रयागराज में आवारा कुत्तों को आजीवन कारावास की सजा! जानिए पूरा मामला 
12 Class student murder
स्कूल कैंपस में 12वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, एक सहपाठी गिरफ्तार, दूसरा फरार  
शांति देवी की अर्थी को कंधा देते असगर अली.(Photo:ITG)
मुस्लिम युवक ने निभाया बेटे का फर्ज, शांति देवी का हिंदू रीति से किया अंतिम संस्कार 
मृतक शोभित ठाकुर. (Photo: Jagat Gautam/ITG)
इंस्टाग्राम विवाद में बजरंग दल के नेता की हत्या, परिचित से बात करने के दौरान मारी गई गोली 
देर रात बार में कर रहे थे डांस. (Photo: Screengrab)
चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, पार्टी में बार डांसर के साथ झूमने का वीडियो वायरल 

पुलिस ने किया गिरफ्तार तो माफी मांगने लगे आरोपी

एसीपी फूलपुर विवेक यादव के मुताबिक फजीलाबाद उर्फ कालूपुर गांव में दो पक्षों के बीच आबादी की जमीन पर कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद लाठी डंडे से मारपीट हुई. पीड़ित पक्ष की ओर से बहरिया थाने में तहरीर दी गई थी. इसी तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन अभी भी डंडे से महिलाओं की पिटाई कर रहा मुख्य अभियुक्त फरार है. 

Advertisement

पुलिस की टीमें उसकी धर- पकड़ के लिए प्रयास में जुटी हैं. पुलिस गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है. दोनों आरोपी अब अपनी गलती पर हाथ जोड़ते हुए और पुलिस से माफी मांगते नजर आ रहे हैं. दोनों अभियुक्त हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि वह कभी भी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाएंगे. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement