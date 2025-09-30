चिल्लाती रहीं मां-बेटी, लाठी से पीटता रहा पड़ोसी... प्रयागराज में कूड़ा फेंकने के विवाद में पिटाई का वीडियो वायरल

प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र के फजीलाबाद उर्फ कालूपुर गांव में कूड़ा फेंकने के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति लाठी डंडे से परिवार की एक महिला और बेटियों की लाठी से पिटाई करता नजर आ रहा है. जबकि उसके पीछे कुछ महिलाएं और पुरुष दौड़ते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति पूरी ताकत से लाठी से महिला व उसकी बेटियों पर हमला करता नजर आ रहा है. जिससे महिला जमीन पर गिर जाती है और उसे बचाने के लिए आगे आईं उसकी बेटियां भी पिटाई से जमीन पर गिर गईं. फिलहाल वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

यह भी पढ़ें: UP: प्रयागराज में बीच सड़क इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली लड़की को छेड़ रहा था अधेड़, भीड़ ने जमकर धोया- Video वायरल

पुलिस ने किया गिरफ्तार तो माफी मांगने लगे आरोपी

एसीपी फूलपुर विवेक यादव के मुताबिक फजीलाबाद उर्फ कालूपुर गांव में दो पक्षों के बीच आबादी की जमीन पर कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद लाठी डंडे से मारपीट हुई. पीड़ित पक्ष की ओर से बहरिया थाने में तहरीर दी गई थी. इसी तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन अभी भी डंडे से महिलाओं की पिटाई कर रहा मुख्य अभियुक्त फरार है.

Advertisement

पुलिस की टीमें उसकी धर- पकड़ के लिए प्रयास में जुटी हैं. पुलिस गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है. दोनों आरोपी अब अपनी गलती पर हाथ जोड़ते हुए और पुलिस से माफी मांगते नजर आ रहे हैं. दोनों अभियुक्त हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि वह कभी भी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाएंगे.



---- समाप्त ----