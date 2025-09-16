UP: प्रयागराज में बीच सड़क इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली लड़की को छेड़ रहा था अधेड़, भीड़ ने जमकर धोया- Video वायरल

प्रयागराज के पॉश इलाके सिविल लाइंस में ऐसी घटना घटी, जिसने वहां मौजूद हर शख्स को चौंका दिया. एक निजी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली युवती रोज की तरह अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि अचानक एक अधेड़ शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ. वह शख्स न केवल युवती का पीछा कर रहा था बल्कि मौके पर उसने छेड़छाड़ भी की.

युवती ने तुरंत शोर मचाना शुरू किया और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग पहुंच गए. कुछ ही पलों में भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने आरोपी अधेड़ की जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद उसे पकड़कर सिविल लाइंस पुलिस के हवाले कर दिया गया.

जांच में सामने आया कि यह शख्स पिछले दो महीने से युवती को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा था. धीरे-धीरे वह युवती की दिनचर्या पर नजर रखने लगा और आज उसने हद पार कर दी. खास बात यह है कि आरोपी उसी युवती के मोहल्ले खुल्दाबाद का रहने वाला निकला.

पुलिस हिरासत में आरोपी

फिलहाल सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि युवती की ओर से तहरीर मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद युवती और उसके परिजन दहशत में हैं, जबकि इलाके के लोग गुस्से में आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग कर रहे हैं.

एंटी रोमियो स्क्वायड को लेकर क्या हैं सीएम के निर्देश?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पूरे प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वायड को फिर से सक्रिय करने के निर्देश दिए थे. 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मिशन शक्ति के तहत "ऑपरेशन चंडी" भी चलाया जा रहा है, जिसके जरिए महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की कवायद हो रही है. इसके बावजूद दिनदहाड़े सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके में हुई यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है.

लोगों का कहना है कि यदि समय पर भीड़ इकट्ठी न होती तो न जाने युवती के साथ और क्या अनहोनी हो जाती. फिलहाल पूरा इलाका इस घटना से हिल गया है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस आरोपी को सख्त सजा दिलाएगी ताकि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

