UP: 1948 करोड़ की लागत वाले सिक्स लेन ब्रिज पर हादसा, नदी में गिरा पिलर, बाल-बाल बचे कर्मचारी

प्रयागराज में गंगा नदी पर बन रहे सिक्स लेन ब्रिज के निर्माण के दौरान सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. ट्रक से पिलर चढ़ाने के दौरान वह अनियंत्रित होकर पलट गया और पिलर नदी में गिर गया. गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ. यह पुल 1 हजार 948 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसकी समयसीमा पहले ही कई बार बढ़ चुकी है. हादसे से निर्माण कार्य पर फिर असर पड़ सकता है.

फरवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य था. (Photo: Pankaj Srivastava/ITG)

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी पर बन रहे सिक्स लेन ब्रिज निर्माण के दौरान सोमवार शाम बड़ा हादसा हो गया. निर्माण कार्य के दौरान ट्रक से पिलर चढ़ाया जा रहा था, तभी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और विशाल पिलर नदी में गिर गया. मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. गनीमत रही कि इस हादसे में निर्माणदायी कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी बाल-बाल बच गए.

दरअसल, यह सिक्स लेन ब्रिज प्रयागराज के मलाक हरहर से लाला लाजपत राय मार्ग तक लगभग 9.90 किलोमीटर लंबाई का बनाया जा रहा है. इस पुल की लागत करीब 1948.25 करोड़ रुपये है. फरवरी 2021 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को फरवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था ताकि महाकुंभ 2025 से पहले इसे जनता के लिए खोला जा सके.

लेकिन काम में लगातार देरी होने के चलते निर्माण कंपनी ने समय बढ़ाने की मांग की थी. इसके बाद मंत्रालय ने फरवरी 2025 तक पुल को तैयार करने की मोहलत दी थी. निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार और बार-बार डेडलाइन बढ़ने से पहले ही सवाल उठ रहे थे, अब इस हादसे ने प्रोजेक्ट पर और ब्रेक लगा दिया है. बताया जा रहा है कि बारिश और तकनीकी अड़चनों की वजह से काम की रफ्तार प्रभावित हुई है.

हादसे का देखें वीडियो...

हादसे के बाद कंपनी के अधिकारियों ने नुकसान का जायजा लिया और पिलर गिरने की घटना की जांच शुरू कर दी है. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा इंतजाम पुख्ता न होने से यह हादसा हुआ है. अब इस घटना के बाद पुल निर्माण की समयसीमा पर और असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. महाकुंभ से पहले इस ब्रिज का तैयार होना बेहद जरूरी माना जा रहा है, लेकिन हादसे के बाद काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है.

