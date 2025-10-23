scorecardresearch
 

'सऊदी में फंस गया हूं, रेगिस्तान में ऊंट चरवाया जा रहा', प्रयागराज के युवक ने रोते हुए बनाया VIDEO, वतन वापसी की लगाई गुहार

प्रयागराज के अंकित भारतीय उर्फ इंद्रजीत सऊदी अरब में फंस गए हैं. 1 अक्टूबर को रियाद गए इंद्रजीत का पासपोर्ट कफील ने जब्त कर ऊंट चराने का काम दिया है. रेगिस्तान में अकेले और डरे हुए इंद्रजीत ने वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री मोदी से वतन वापसी की गुहार लगाई है. उसने पत्नी और ससुर के दबाव में विदेश आने का आरोप लगाया.

सऊदी अरब में फंसे प्रयागराज के अंकित भारतीय उर्फ इंद्रजीत (Photo- ITG)
यूपी के प्रयागराज का अंकित भारतीय उर्फ इंद्रजीत कमाने के लिए इसी साल 1 अक्टूबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद गया था. लेकिन वहां कफील (स्पांसर) ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया और ऊंट चराने का काम दे दिया. रेगिस्तान में अकेला फंसा इंद्रजीत अब वीडियो जारी कर वतन वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहा है. 

पासपोर्ट जब्त, ऊंट चराने का काम

इंद्रजीत के मुताबिक, कफील ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है और उसे जिस काम के लिए लाया गया था, वह न देकर रेगिस्तान में ऊंट चराने का काम कराया जा रहा है. वीडियो में वह रोते हुए कह रहा है कि वह यहां अकेला पड़ गया है और बहुत घबरा रहा है. 

उसने अपनी पत्नी पिंकी और ससुर राजेश सरोज के दबाव में विदेश आने का आरोप लगाया है और बार-बार अपनी मां के पास वापस लौटने की अपील कर रहा है. उसके पिता जयप्रकाश भारतीय मिस्त्री का काम करते हैं. 

परिवार के अलग-अलग बयान

इंद्रजीत की मां रंजू देवी के अनुसार, बेटा पहली बार विदेश गया है, इसलिए वह नए माहौल से परेशान हो रहा है और दो साल का वीजा पूरा करके वापस लौटेगा. वहीं, पत्नी पिंकी का कहना है कि उनकी रोज बात होती है. वह कभी-कभी गुस्से में अनुचित बातें बोल देते हैं, लेकिन वह उन्हें समझा देंगी कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो न डालें. 

बता दें कि इंद्रजीत की शादी जून 2020 में हुई थी और उसका एक 3 साल का बेटा है. उसके जाने के बाद ही घर में बेटी का भी जन्म हुआ है. हालांकि, अब ये जांच का विषय है कि क्या सच में इंद्रजीत को सऊदी में परेशानी है या फिर जो उसके घरवाले कह रहे हैं वो सच है. फिलहाल, उसका वीडियो वायरल हो रहा है. 

