scorecardresearch
 

Feedback

प्रयागराज: अतीक अहमद के शूटर साबिर के सहयोगी अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज

माफिया अतीक अहमद के शूटर और 5 लाख के इनामी साबिर के सहयोगी अली अहमद को जिला कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. एडीजे कोर्ट ने अली अहमद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

Advertisement
X
अतीक अहमद के शूटर साबिर के सहयोगी अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. (File Photo: ITG)
अतीक अहमद के शूटर साबिर के सहयोगी अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. (File Photo: ITG)

माफिया अतीक अहमद के शूटर और 5 लाख के इनामी साबिर के सहयोगी अली अहमद को जिला कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. एडीजे कोर्ट ने अली अहमद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. एडिशनल सेशन जज मनोज सिंह ने जमानत अर्जी को मेरिट के आधार पर न पाते हुए खारिज करने का फैसला सुनाया.

अली अहमद के खिलाफ फाफामऊ थाने में 17 जुलाई 2025 को संदीप कुमार की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी. यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419 (छल से पहचान बदलना), 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी), 386 (जबरन वसूली), और 565 के तहत दर्ज की गई थी.

कोर्ट के इस फैसले से अली अहमद को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Illegal Occupation of Waqf Properties: The Role of Gangsters and Politicians
गैंगस्टरों का वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर लगे आरोप 
विधायक पूजा पाल (Photo: Facebook/@vidhayak.Poojapal)
'साजिश थी मेरी दूसरी शादी...', खुद पर उठे सवाल तो पूजा पाल ने खोले कई राज 
Statement on Ateeq Ahmed, expulsion from the party!
'अतीक का नाम लेने की मिली सजा', सपा से निष्कासन पर बोली पूजा पाल 
MLA पूजा पाल ने पार्टी से निष्कासित किए जाने पर की बातचीत (Photo: ITG)
'योगी-मोदी ने इंसाफ दिलाया, समाजवादी पार्टी ने...' अखिलेश के एक्शन पर बोलीं पूजा पाल 
Praise for Yogi in the Ateeq case, SP dismisses Pooja Pal.
पूजा पाल को वो बयान, जिसपर SP ने किया पार्टी से निष्कासित; देखें  
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement