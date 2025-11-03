scorecardresearch
 

'20 लाख कैश दो, तब लाऊंगा बारात', मेरठ में सिपाही दूल्हे की डिमांड सुन सन्न रह गई दुल्हन, थाने पहुंच दर्ज कराई FIR

मेरठ में सिपाही दूल्हे अभिषेक ने 20 लाख रुपये दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात लाने से इनकार कर दिया. मोहनपुर की दुल्हन का परिवार लाखों खर्च कर शादी की तैयारी में जुटा था. दहेज की मांग पूरी न होने पर दूल्हे और उसके परिवार के खिलाफ दौराला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

दूल्हे की डिमांड सुन बैरंग लौटी बारात (Photo- Screengrab)
दूल्हे की डिमांड सुन बैरंग लौटी बारात (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दिल्ली-देहरादून हाईवे पर एक फार्म हाउस में शादी की सभी तैयारियां पूरी थीं, लेकिन ऐन मौके पर दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा. आरोप है कि दूल्हे, जो कि सिपाही बताया जा रहा है, ने 20 लाख रुपये दहेज की डिमांड पूरी न होने पर शादी से इनकार कर दिया. दुल्हन पक्ष ने दूल्हा और उसके परिजनों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. 

बता दें कि यह मामला मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र से जुड़ा है. दौराला के मोहनपुर निवासी मास्टर महेश की बेटी की शादी परतापुर के अछरोड़ा निवासी सिपाही अभिषेक से तय हुई थी. यह घटना 2 नवंबर की रात को हाईवे स्थित एक फार्म हाउस में हुई. बारात न आने का कारण 20 लाख रुपये नकद दहेज की मांग थी. दुल्हन के पिता की तहरीर पर दूल्हे और उसके परिजनों के खिलाफ दौराला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. 

दुल्हन के परिवार ने 1 नवंबर को हुई सगाई और शादी की तैयारियों में लाखों रुपये खर्च किए थे. FIR में बताया गया है कि रोका में ₹2 लाख, सगाई में ₹10 लाख के जेवर, ₹5 लाख का इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर, ₹7 लाख का चेक, ₹2 लाख के कपड़े और अन्य खर्च हुए थे. इसके अलावा, फार्म हाउस, खाना और अन्य व्यवस्थाओं पर भी ₹5 लाख से अधिक खर्च किया गया था. रिश्तेदार और मेहमान आशीर्वाद देकर लौटने लगे, लेकिन बारात नहीं आई. 

'नौकरी पर लगे हैं 20 लाख'

जब दुल्हन के पिता महेश ने दूल्हा पक्ष को फोन किया, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई. दूल्हे के परिजनों ने बारात लाने से साफ इनकार कर दिया. आरोप है कि फोन पर ₹20 लाख नकद दहेज की मांग की गई. उन्होंने कहा, "हमें ₹20 लाख रुपए नकद चाहिए, क्योंकि हमारी नौकरी लगवाने में यह राशि खर्च हुई थी. जब तक ₹20 लाख नहीं मिलेंगे, तब तक बारात नहीं आएगी."

दुल्हन पहुंची थाने, FIR हुई दर्ज

दुल्हन पक्ष ने काफी मान मनव्वल की, लेकिन दूल्हा परिवार नहीं माना. इसके बाद दुल्हन अपने परिजनों के साथ दौराला थाने पहुंची. दुल्हन के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल दूल्हे अभिषेक और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज मांगने और शादी तोड़ने का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है. 

---- समाप्त ----
