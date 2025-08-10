पीलीभीत में पैसों के विवाद पर खूनी संघर्ष, एक की मौत, नौ घायल, हत्या के बाद तनाव

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शनिवार रात दो गुटों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इस झड़प में 45 साल के सतपाल की मौत हो गई, जबकि नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में तनाव फैल गया, जिसके चलते पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है.

मामूली विवाद में हत्या

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा था. एक गुट में हरीशंकर और सतपाल शामिल थे, जबकि दूसरे गुट में सूरजपाल और नन्हेलाल थे. बताया जा रहा है कि शनिवार रात विवाद फिर से भड़क गया और सूरजपाल, नन्हेलाल तथा उनके सहयोगी लाठी-डंडों से लैस होकर सतपाल के गुट पर टूट पड़े.

हमले में सतपाल समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन-फानन में सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सतपाल को मृत घोषित कर दिया. अन्य घायलों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है.

हत्या के बाद गांव में तनाव

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. शिवाला कलां थाने की पुलिस के साथ-साथ आसपास के थानों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया, ताकि किसी भी तरह की और हिंसा को रोका जा सके.

पीलीभीत एसपी ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि हमला पूर्वनियोजित हो सकता है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि सूरजपाल और नन्हेलाल ने पहले से ही योजना बनाकर हमला किया.

पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और गांव में शांति बनाए रखने के लिए लगातार गश्त कर रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.

