पीलीभीत में थाने की रखवाली करता है लंगूर-बंदर… SHO की कुर्सी पर बैठकर संभाल रहा जिम्मेदारी, Video

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लोग बंदरों से परेशान हैं. आम लोगों के साथ पुलिस को भी लाल मुंह वाले बंदरों से परेशानी हो रही है. ये बंदर थाने में परेशानी का सबब बन रहे हैं. कभी पुलिस की वर्दी उठा ले जाते हैं तो कभी पुलिस बालों की कैप तो कभी खाना ले जाते हैं. इतना ही नहीं, फरियादी भी थाने में आने से डरते हैं, क्योंकि थाने में लाल मुंह बाले बंदर रहते हैं. लेकिन जब से थाने में लंगूर बंदर को लाया गया, तब से लाल मुंह वाले बंदर कम होने लगे हैं. पुलिस के साथ साथ थाने के आस-पास के दुकानदार और मोहल्ले के लोग थाना प्रभारी की इस पहल से खुश हैं.

थाना अध्यक्ष बिलसंडा सिद्धान्त शर्मा की नेमप्लेट के नीचे पड़ी उनकी कुर्सी पड़ लंगूर बंदर बैठा हुआ था. वहीं पास में लेखपाल अपने-अपने क्षेत्र का नक्शा देख रहे थे. लंगूर बंदर की वजह से वे निश्चिंत थे. थाना प्रभारी सिद्धांत शर्मा ने लंगूर को अपने हाथ से बिस्किट खिलाया. बिलसंडा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस है, वहीं थाने में लाल बंदरों से सुरक्षा की जिम्मेदारी इस लंगूर की है.

यहां देखें Video

थाना प्रभारी सिद्धांत शर्मा ने कॉल पर बताया कि हमारे थाने के कमरे खुले रहते हैं, यहां लाल मुंह बाले बंदर कभी वर्दी उठा ले जाते हैं, कभी कैप लेकर भाग जाते हैं. कभी जरूरी कागज फाड़ देते हैं. आए दिन इंटरनेट के तार काट देते हैं. ऐसे में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसी के साथ फरियादी भी परेशान होते हैं. जब से लंगूर बंदर को थाने में लाया गया है, तब से लाल मुंह बाले बंदर कम हो गए हैं. लंगूर उन्हें आसपास नहीं फटकने देता.

Advertisement

यह भी पढ़ें: चश्मे की दुकान पर पहुंचा लंगूर बंदर, दुकानदार बोला- बालाजी आए हैं, लोग चढ़ाने लगे चढ़ावा, Video

जब थाने में लंगूर नहीं होता है तो लाल मुंह बाले बंदर फिर से थाने में आतंक मचाने लगते हैं. पहले यहां लंगूर बंदर के पोस्टर भी लगाए गए थे, लेकिन बंदर पोस्टर को छू-छूकर देखते थे, जिससे उनका डर निकल गया. लंगूर जब यहां रहता है तो बंदर नहीं आते हैं. इसलिए लंगूर को यहां कुछ दिन के लिए रोक लेते हैं, भेज देते हैं, फिर बुला लेते हैं.

दो साल पहले भी यहां के तत्कालीन एसओ अचल सिंह ने लंगूरी बंदर के पोस्टर लगवाए थे ,लेकिन अब लाल मुंह वाले बंदर पोस्टर से नहीं डरते. फिलहाल थाने में लंगूर बंदर की मौजूदगी का वीडियो वायरल हो रहा है. दुकानदार महबूब अंसारी ने बताया कि लाल मुंह बाले बंदर कभी बाइक की गद्दी फाड़ देते हैं, कभी किराने की दुकान से सामान उठा ले जाते हैं.

दिलाबर ने कहा कि लाल मुंह बाले बंदर थाने से वर्दी उठा ले जाते थे. बहुत नुकसान करते थे. जब से लंगूर बंदर लाया गया है, तब से थाने के आसपास भी लाल मुंह बाले बंदर नहीं आते. फरियादी सत्य प्रकाश ने कहा कि मैं जैसे ही थाने में आया, बंदर मेरा बैग छीन ले गए.

---- समाप्त ----