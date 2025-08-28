Ghaziabad: खुले नाले में गिरा स्कूटी सवार युवक, घटना का वीडियो वायरल, लोगों में गुस्सा

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में वार्ड-99 स्थित गौर ग्रीन सिटी मार्केट में नगर निगम की लापरवाही ने एक बड़ा हादसा करा दिया. शनिवार को बाजार के बाहर खुले नाले में एक युवक स्कूटी सहित गिर गया. यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक बाजार से सामान लेकर घर जाने के लिए स्कूटी बैक कर रहा था. तभी स्कूटी का संतुलन बिगड़ा और वह खुले नाले में जा गिरा. हादसा होते ही पास खड़े दो बच्चों ने घटना को देखा और आसपास मौजूद लोगों को बुलाया. मौके पर पहुंचे लोगों ने युवक को बाहर निकाला.

नाले में गिरा स्कूटी सवार युवक

गनीमत रही कि युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन हादसे ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले की सफाई के दौरान उसे खोला गया था, लेकिन कई दिनों से उसे ढका नहीं गया.

घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद

शिकायत करने के बावजूद नगर निगम के अधिकारी कोई कदम नहीं उठा रहे. लोगों का कहना है कि समय रहते नाला ढका नहीं गया तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है. घटना के बाद निवासियों में नाराजगी है. उन्होंने मांग की है कि नाले को तुरंत ढका जाए और सुरक्षा उपाय किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.



