ओमप्रकाश राजभर की तबीयत बिगड़ी, बेहोश होने के बाद लखनऊ में भर्ती, PM मोदी ने फोन पर जाना हाल

यूपी सरकार के मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर की तबीयत सोमवार को एक बार फिर अचानक बिगड़ गई. फिलहाल वे लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं. उनके बेटे अरविंद राजभर ने बताया कि बनारस में जनसभा की तैयारी चल रही थी. इसी दौरान आजमगढ़ में मौजूद ओमप्रकाश राजभर से फोन पर बात हुई. तभी लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. कुछ ही देर बाद स्टाफ ने जानकारी दी कि वह अचानक बेहोश हो गए और चक्कर आने की वजह से चल नहीं पा रहे थे.

अरविंद राजभर के मुताबिक, अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी हालत में काफी सुधार है. शुरुआत में वे न तो बोल पा रहे थे और न ही किसी को पहचान पा रहे थे. उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई.

अरविंद राजभर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन कर स्वास्थ्य की जानकारी ली. इस बीच, सुभासपा के कई नेता और कार्यकर्ता मेदांता अस्पताल पहुंचकर कुशलक्षेम पूछ रहे हैं. फिलहाल डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है.

कल राम मनोहर लोहिया में हुए थे भर्ती

ओमप्रकाश राजभर को रविवार को बीपी और हृदय संबंधी परेशानी महसूस हुई, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक तुरंत उनके आवास पहुंचे और उन्हें राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल में भर्ती कराया गया.

ओमप्रकाश राजभर की तबीयत बिगड़ने के बाद उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक उन्हें अपनी देखरेख में डॉ. राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों की टीम ने तुरंत जांच शुरू की. शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया कि राजभर को ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी परेशानी हुई थी. वर्तमान में उन्हें विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

कैबिनेट मंत्री के स्वास्थ्य को देखते हुए अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है. फिलहाल राजभर RML अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं.

