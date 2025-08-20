scorecardresearch
 

Feedback

सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट, लखनऊ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज की FIR

आरोपी उमेश यादव के खिलाफ यह दूसरी प्राथमिकी है. 17 अगस्त को, कौशांबी जिले की पुलिस ने यादव पर अपने एक्स अकाउंट पर पाल के बारे में कथित रूप से अश्लील टिप्पणियां पोस्ट करने का मामला दर्ज किया था.

Advertisement
X
MLA पूजा पाल को हाल ही में सपा से निष्कासित किया गया (Photo: ITG)
MLA पूजा पाल को हाल ही में सपा से निष्कासित किया गया (Photo: ITG)

लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी से हाल ही में निष्कासित विधायक पूजा पाल के बारे में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सैरपुर पुलिस स्टेशन में उमेश यादव नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसने कथित तौर पर फेसबुक और एक्स सहित अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूजा पाल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं. 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "अभद्र टिप्पणियों के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है." पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके की एक पंचायत सदस्य की शिकायत के बाद की गई और आगे की जांच जारी है. 

यह भी पढ़ें: 'सपा दरियादिल लोगों की पार्टी, लेकिन जब कोई पाप करता है तो...', पूजा पाल के निष्कासन पर बोले अफजाल अंसारी

सम्बंधित ख़बरें

विधायक पूजा पाल (Photo: Facebook/@vidhayak.Poojapal)
'साजिश थी मेरी दूसरी शादी...', खुद पर उठे सवाल तो पूजा पाल ने खोले कई राज 
SP Expelled MLA Pooja Pal meets CM Yogi at his Official Residence in Lucknow
सपा से निकाले जाने के बाद CM योगी से मिलीं पूजा पाल, विधानसभा में की थी तारीफ 
MLA पूजा पाल ने पार्टी से निष्कासित किए जाने पर की बातचीत (Photo: ITG)
'योगी-मोदी ने इंसाफ दिलाया, समाजवादी पार्टी ने...' अखिलेश के एक्शन पर बोलीं पूजा पाल 
SP MP Afzal Ansari (Photo: itg)
'सपा दरियादिल वालों की पार्टी, लेकिन जब कोई पाप करता है तो...', पूजा पाल के निष्कासन पर बोले अफजाल 
Shivpal Yadav and Puja Pal (file photo)
पूजा पाल पर भड़के शिवपाल, बोले- 'केशव मौर्य जैसा होगा हाल, कभी नहीं बन पाएंगी विधायक' 

इस मामले में उमेश यादव के खिलाफ यह दूसरी प्राथमिकी है. 17 अगस्त को, कौशांबी जिले की पुलिस ने यादव पर अपने एक्स अकाउंट पर पाल के बारे में कथित रूप से अश्लील टिप्पणियां पोस्ट करने का मामला दर्ज किया था. यह मामला पिपरी पुलिस स्टेशन में चायल विधानसभा क्षेत्र के संतोष कुमार पाल की शिकायत पर दर्ज किया गया था. पाल इसी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. 

Advertisement

उन्होंने आरोप लगाया कि इस टिप्पणी से विधायक को राजनीतिक और सामाजिक नुकसान पहुंचा है और उनके समर्थकों के साथ-साथ पाल समुदाय के लोग भी नाराज हैं. 

यह भी पढ़ें: पूजा पाल पर भड़के शिवपाल यादव, बोले- 'केशव मौर्य जैसा होगा हाल, कभी नहीं बन पाएंगी विधायक'

बता दें कि पूजा पाल को पिछले हफ़्ते समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, जब उन्होंने विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की थी और कहा था कि उन्होंने गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद को "मिट्टी में मिला दिया गया है" है. अतीक-अशरफ उनके पति राजू पाल की 2005 में हुई हत्या के मामले में आरोपी थे. प्रयागराज पश्चिम से बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल की शादी के नौ दिन बाद ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement