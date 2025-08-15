scorecardresearch
 

'सपा दरियादिल लोगों की पार्टी, लेकिन जब कोई पाप करता है तो...', पूजा पाल के निष्कासन पर बोले अफजाल अंसारी

सपा से विधायक पूजा पाल के निष्कासन पर उन्होंने कहा कि सपा दरियादिल लोगों की पार्टी है, लेकिन जब कोई पाप करता है तो कार्रवाई जरूरी हो जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी से पाला बदला था, उनके खिलाफ हुई कार्रवाई उचित है. 

सपा सांसद अफजाल अंसारी (Photo: itg)
सपा सांसद अफजाल अंसारी (Photo: itg)

समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने 14 अगस्त की शाम गाजीपुर स्थित अपने मुहम्मदाबाद स्थित पैतृक आवास फाटक पर 73वां जन्मदिन मनाया. इस अवसर पर उन्होंने केक काटकर परिवार और समर्थकों के साथ जश्न मनाया, और इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार पर तीखे हमले किए. भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि अबकी बार उसका सफाया होगा और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी. 

पत्रकारों से बात करते हुए अफजाल अंसारी ने भाजपा सरकार को भ्रष्ट बताते हुए चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाए हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मोदी सरकार ने आनन-फानन में नया कानून बनाया, जिससे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की कृपा पर निर्भर हो गई. 

अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए अफजाल अंसारी ने उनकी तुलना शहीद भगत सिंह से की. उन्होंने कहा कि अखिलेश का विरोध प्रदर्शन के दौरान बेरिकेड फांदना ठीक उसी तरह था जैसे भगत सिंह ने अंग्रेजों की संसद में बम फेंककर विरोध जताया था. 

पूजा पाल के निष्कासन पर दिया बयान

सपा से विधायक पूजा पाल के निष्कासन पर उन्होंने कहा कि सपा दरियादिल लोगों की पार्टी है, लेकिन जब कोई पाप करता है तो कार्रवाई जरूरी हो जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी से पाला बदला था, उनके खिलाफ हुई कार्रवाई उचित है. 

सरकार पर माफिया को बचाने का आरोप

माफिया से राजनेता बने बृजेश सिंह पर निशाना साधते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि सरकार उन्हें बचा रही है और उन्हें शंकराचार्य घोषित कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के गैंग का नंबर (IS 191) सबको पता है, लेकिन क्या किसी को बृजेश सिंह के गैंग का नंबर पता है? यह सरकार का दोहरा रवैया दर्शाता है. 

मुख्तार की मौत और अब्बास को लेकर दिया बयान

मुख्तार अंसारी की मौत पर उन्होंने फिर आरोप लगाया कि उन्हें जेल में प्रताड़ित कर, धीमा जहर देकर मारा गया. उन्होंने उमर अंसारी की गिरफ्तारी को भी सरकार की साजिश बताया. उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. जन्मदिन के इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने अफजाल अंसारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. 

