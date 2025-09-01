scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली-NCR में बाढ़ का खतरा! हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी, यमुना डेंजर मार्क के करीब

दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में यमुना नदी के खतरे के निशान के करीब पहुंचने से बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है. हथिनीकुंड बैराज से 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे जलस्तर 207 मीटर तक पहुंच सकता है.

Advertisement
X
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 205.22 मीटर तक पहुंचा. (Photo: PTI)
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 205.22 मीटर तक पहुंचा. (Photo: PTI)

दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में यमुना नदी के खतरे के निशान के करीब पहुंचने के कारण बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है. हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है. हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी कल शाम 5:00 बजे से 8:00 तक दिल्ली पहुंचेगा, जिससे यमुना नदी का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचने की उम्मीद है. बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ओल्ड यमुना ब्रिज पर ट्रैफिक रोकने का आदेश जारी किया गया है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्थिति पर आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है और बाढ़ का पानी यमुना के फ्लड प्लेन (Floodplain) तक ही सीमित रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा, 'पिछले छह महीनों में नालों युद्धस्तर पर सफाई हुई है, जिसके कारण सभी ब्लॉकेज खुल गए हैं. आज बैराज के सभी गेट खुले हैं और पानी का प्रवाह सुचारू है. 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना का जलस्तर 207 मीटर या उससे थोड़ा अधिक हो सकता है. आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान 2023 में यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंचा था, जिससे भारी बाढ़ आई थी.'

यह भी पढ़ें: दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा! हथिनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी, अगले 48 घंटे भारी

सम्बंधित ख़बरें

Yamuna flood water level rising rapidly in Delhi
दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा, ओल्ड यमुना ब्रिज पर देखें हालात 
Delhi_Flood_Alert
Delhi पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी 
Delhi CM Rekha Gupta announce GST Refund for Traders
दिल्ली के व्यापारियों सरकार की बड़ी सौगात, दिवाली से पहले मिलेगा ₹1600 Cr का GST रिफंड 
Air India Flight
Delhi से Indore जा रही फ्लाइट के इंजन में लगी आग! 
कालकाजी हत्याकांड मामले में आम आदमी पार्टी ने सीएम रेखा गुप्ता का इस्तीफा मांगा (File Photo: PTI)
'CM रेखा गुप्ता दें इस्तीफा...', दिल्ली में कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या पर भड़की AAP  

दिल्ली की मुख्य सड़कों तक नहीं पहुंचेगी बाढ़: CM

Advertisement

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यमुना के बाढ़ क्षेत्रों में बस्तियां बस जाने के कारण वहां रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन पानी बाढ़ क्षेत्रों से बाहर मुख्य सड़कों तक नहीं पहुंचेगा. उन्होंने दिल्लीवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा, 'हम हर घंटे स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. वर्तमान में यमुना का जलस्तर 205.6 मीटर है. हमारी टीमें पूरी तरह सतर्क हैं.' दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार, हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी 48 से 50 घंटों में दिल्ली पहुंचता है. विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है. 

वजीराबाद बैराज से 38,900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, और यमुना का जलस्तर मंगलवार शाम तक 206 मीटर के निकट पहुंच सकता है, जो निकासी का स्तर है. सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस साल बाढ़ की तैयारियां पहले से मजबूत हैं. नालों की सफाई, पंप हाउसों का निरीक्षण, और मोबाइल पंपों की तैनाती की गई है. उन्होंने कहा, '2023 की बाढ़ से सबक लेते हुए हमने इस बार पहले से तैयारी शुरू कर दी थी.'

यह भी पढ़ें: दिल्ली के व्यापारियों CM रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात, दिवाली से पहले मिलेगा ₹1600 Cr का GST रिफंड

Advertisement

हम हर स्थिति से निपटने को तैयार: CM रेखा गुप्ता

नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है. दिल्ली सरकार ने केंद्रीय जल आयोग के साथ समन्वय स्थापित किया है और सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम में 24 घंटे निगरानी की जा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'दिल्लीवासियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement