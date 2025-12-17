scorecardresearch
 
नोएडा में सड़क बनी रणभूमि! कबाड़ के विवाद में बीच सड़क लाठी-डंडों से हिंसक भिड़ंत, Video

नोएडा के सेक्टर-49 में कबाड़ की तौल को लेकर दो पक्षों के बीच बीच सड़क जोरदार मारपीट हुई. वायरल वीडियो में लाठी-डंडों से पिटते लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है. मामलो के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-63 पर ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ था.

वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)
नोएडा में बीच सड़क दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं. मारपीट के दौरान महिलाओं के साथ भी बेरहमी से हाथापाई की गई. घटना के कारण सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

बीच सड़क हुए इस झगड़े की वजह से कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ. राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई वाहन सड़क पर ही फंसे रहे. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की.

यह भी पढ़ें: महिला तैयार करती प्लान, फिर भाई और पति मिलकर करते थे हाथ साफ... नोएडा में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़

13 दिसंबर की घटना, कबाड़ की तौल को लेकर विवाद

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 13 दिसंबर की है और थाना सेक्टर-49 क्षेत्र के सेक्टर-76 के पास हुई थी. जांच में सामने आया है कि रोहित कुमार पुत्र फूलचंद, निवासी झुग्गी-झोपड़ी सेक्टर-101 अपने दो अन्य साथियों के साथ कबाड़ का सामान बेचने के लिए सेक्टर-49 स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर गया था.

कबाड़ की तौल कम-ज्यादा होने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मामला सड़क पर मारपीट तक पहुंच गया. दोनों ओर से लाठी-डंडे निकल आए और बीच सड़क हिंसक झगड़ा शुरू हो गया.

देखें वीडियो...

दोनों पक्षों पर कार्रवाई, शांति व्यवस्था बहाल

पुलिस ने बताया कि प्रथम पक्ष के कबाड़ी सुमित शर्मा निवासी बरौला और उसके साथी शमसाद अंसारी निवासी नया गांव को गिरफ्तार कर लिया गया है. इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है.

वहीं, दूसरे पक्ष के रोहित कुमार समेत तीन लोगों के खिलाफ भी पहले ही निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था कायम है. वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच की गई और कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कदम उठाए गए हैं.

