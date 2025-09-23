'पहले पति चले गए और अब बेटी...अब मैं क्या करूं...', नोएडा के स्कूल में छात्रा की रहस्यमयी मौत पर मां का दर्द 

हाल में उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर-31 स्थित निजी स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला इन दिनों चर्चा में है. इकलौती बच्ची की मौत से परिवार सदमे में है .इसके अलावा पति को पहले ही खो चुकीं तनिष्का की मां तृप्ता पूरी तरह टूट गई हैं. उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आगे वो क्या करेंगी. उनके पास सिर्फ उनकी बेटी थी.

दो साल पहले पति की मौत और अब बेटी

दरअसल, दो साल पहले पति की मौत के बाद तृप्ता का सब कुछ उनकी बेटी तनिष्का थी. लेकिन टीचर्स डे के दिन अचानक से तनिष्का की मौत हो गई. स्कूल में खेलते वक्त वो बेहोश हो गई, फिर स्कूल टीचर्स ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया लेकिन तब तक देर ही चुकी थी. तनिष्का की मौत हो गई थी.

'हम पहुंचे तो स्ट्रेचर पर उसकी लाश पड़ी थी'

तनिष्का की मां का कहना है कि उनके पास फोन आया कि हॉस्पिटल आ जाइये. हम जब वहां पहुंचे तो तनिष्का की मौत हो चुकी थी, वो स्ट्रेचर पर पड़ी थी. मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ. वो सुबह बिल्कुल ठीक थी. टीचर्स के लिए गिफ्ट लेकर घर से निकली थी. फिर ऐसा क्या हुआ की अचानक से उसकी मौत हो गई.पति की मौत के बाद बेटी तनिष्का ही थी. पता नहीं अब क्या करूंगी.

Advertisement

सुरक्षित रखा गया विसरा



पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं है इसलिये विसरा सुरक्षित रखा गया है. ताकि पता लग सके कि अचानक खेलते- खेलते क्या हुआ कि तनिष्का गिर पड़ी और फिर उठी ही नहीं. मां का कहना है कि वो जानना चाहती है कि स्कूल में क्या हुआ. मां चाहती है कि कम से कम उन्हें पता तो चले कि क्या हुआ. क्या किसी की लापरवाही थी. क्या उनके बच्चे को सही समय पर हॉस्पिटल ले जाया गया? हमें उस समय का पूरा सीसीटीवी दिखाया जाए.

'मेरी बेटी बेहोश कब और कहां हुई थी'

परिवार की तरफ से नोएडा पुलिस को एक शिकायत दी गई है, जिसमें लिखा है कि स्कूल की तरफ से लापरवाही हुई है इसकी जांच की जाए. साथ ही साथ मां ने शिकायत में लिखा ही कि जांच की जाए कि मेरी बेटी बेहोश कब और कहां हुई थी. वहीं स्कूल की तरफ से कहा गया कि जैसे ही तबियत खराब हुई तो हम बच्ची को हॉस्पिटल ले गए. हम पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं. पुलिस को भी और मां के साथ भी. स्कूल प्रिंसिपल मानवता शारदा ने कहा कि जब मां सीसीटीवी देखने के लिए आई तो उस वक़्त तक पुलिस रिकॉर्डिंग ले जा चुकी थी इसलिए हम नहीं दिखा पाए. प्रिंसिपल ने कहा कि बच्ची गिरी नहीं थी. हम सबका सहयोग कर रहे है. हालांकि पुलिस ने उन सबका बयान दर्ज कर लिया है जो उस वक़्त तनिष्का के आसपास मौजूद थे.

Advertisement

'मेरी फूल जैसे बेटी थी...'

इस बीच मामले में मृतका की मां ने घटना के दो हफ्ते बाद एक भावुक वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई है. इसमें मां रोते हुए कह रही है- मैं अपनी बेटी को 4 सितंबर को सही सलामत स्कूल के टीचर्स-डे कार्यक्रम में छोड़कर गई थी. थोड़ी देर बाद मुझे फोन आया कि अस्पतालआओ और जब मैं पहुंची तो बताया गया कि बेटी ‘ब्रॉड डेड’ है. मेरी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मुझे जानने का हक है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था. मुझे न्याय चाहिए? मेरी फूल जैसे बेटी थी. मैंने उसे परियों जैसे पाला था.



---- समाप्त ----