नोएडा: 6 किमी की दूरी, 4 मिनट से भी कम में तय... पुलिस ने 'ग्रीन कॉरिडोर' बनाकर 2 नवजात बच्चों को पहुंचाया अस्पताल

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने आनन-फानन एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया. इसके जरिए एम्बुलेंस ने 6 किलोमीटर का सफर सिर्फ 3 मिनट 52 सेकंड में तय कर लिया गया और समय पर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया जा सका.

नोएडा पुलिस ने मरीज के लिए बनाया ग्रीन कॉरिडोर (फाइल फोटो- पीटीआई )
नोएडा पुलिस ने मरीज के लिए बनाया ग्रीन कॉरिडोर (फाइल फोटो- पीटीआई )

नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने इंसानियत की मिसाल पेश की है. दो जुड़वां नवजात बच्चों की जान बचाने के लिए, पुलिस ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे एम्बुलेंस ने 6 किलोमीटर का सफर सिर्फ 3 मिनट 52 सेकंड में तय कर लिया. 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, गुरुवार को नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया. दो गंभीर रूप से बीमार नवजात जुड़वां बच्चों को लेकर जा रही एक एम्बुलेंस को यह रास्ता दिया गया. यह कॉरिडोर डीएनडी फ्लाईओवर से सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई अस्पताल तक था. इस कॉरिडोर से एम्बुलेंस ने 6 किलोमीटर की दूरी महज तीन मिनट 52 सेकंड में तय की.  

पुलिस उपायुक्त (यातायात) लखन सिंह यादव ने बताया कि रास्ता साफ करने के लिए करीब 30 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था.  यह कॉरिडोर इसलिए बनाया गया क्योंकि दोनों बच्चों की हालत बेहद गंभीर थी. 

प्री-मैच्योर बच्चों की हालत गंभीर

डॉक्टरों ने बताया कि ये दोनों बच्चे समय से पहले पैदा हुए थे. उनका जन्म 26 सप्ताह में हुआ था और दोनों का वजन लगभग 700 ग्राम है. ये जुड़वां बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, पिछले 47 दिनों से सांस लेने और पाचन संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं. शुरुआत में उनका इलाज दिल्ली के नजफगढ़ स्थित एक निजी अस्पताल में हो रहा था. अब उन्हें विशेष इलाज के लिए नोएडा के चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. 

चाइल्ड पीजीआई में चल रहा इलाज

चाइल्ड पीजीआई में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई की प्रमुख डॉ. रुचि राय ने बताया कि दोनों बच्चे दिल्ली के सैपलिंग अस्पताल से आए थे. उन्होंने कहा कि दोनों की हालत बहुत नाजुक है और फिलहाल वे उच्च सेटिंग वाले वेंटिलेटर पर हैं. इस स्थिति में समय पर इलाज मिलना बेहद जरूरी था, और पुलिस की मदद से यह संभव हो पाया. इस प्रयास से बच्चों की जान बचाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. 

