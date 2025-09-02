scorecardresearch
 

नोएडा में पुलिस की मुठभेड़... 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

नोएडा में पुलिस की 25 हजार के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया. फिलहाल पुलिस की गोली से वह घायल हो गया है. ऐसे में उसे एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

नोएडा में पुलिस की 25 हजार के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के नोएडा में 25 हजार के इनामी बदमाश की पुलिस के साथ सोमवार को मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. आरोपी की पहचान समीर के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का रहने वाला है और दिल्ली में रह रहा था.

पुलिस के मुताबिक आरोपी नोएडा और फरीदाबाद में चोरी, सशस्त्र डकैती और अवैध हथियार रखने के कई मामलों में कथित तौर पर वांछित है. पुलिस उपायुक्त (नोएडा) यमुना प्रसाद ने कहा, "रविवार रात, सेक्टर 39 पुलिस की एक टीम सेक्टर 44 के गेट नंबर 1 के पास वाहनों की जांच कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया गया. वह तेजी से भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया. उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई, जिसके बाद उसने पैदल भागने की कोशिश की और गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं."

पैर में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी

अधिकारी ने आगे कहा, "पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिससे उसके पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. उसके पास से एक देसी पिस्तौल, एक चोरी का मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है."

पुलिस ने बताया कि आरोपी का इलाज चल रहा है और छुट्टी मिलने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा. 

