गौतमबुद्ध नगर में गैंगस्टर का एनकाउंटर, गोहत्या मामले में था वांटेड

गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने शुक्रवार देर रात एक एनकाउंटर के बाद गोहत्या मामले में शामिल एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है. एक एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार देर रात हुई. एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस ज़ोन (III) सुधीर कुमार ने बताया कि जारचा थाना पुलिस शुक्रवार देर रात खुर्शीदपुर गांव के पास बैरियर लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार दो लोग आते दिखे.

शक होने पर पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वे वहां से भागने लगे. हालांकि, पीछा करने के बाद टीम ने आरोपियों को घेर लिया. कहा जा रहा है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में साजिद नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लग गई.

कुमार ने बताया कि पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्टल, कारतूस, एक दरांती, एक चाकू, एक रस्सी, एक प्लास्टिक पिस्टल, मवेशियों को बेहोश करने वाला इंजेक्शन वगैरह बरामद किया है.

घायल बदमाश को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. उसका साथी शहजाद भागने में कामयाब रहा और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है. अपराधी के खिलाफ गोहत्या समेत अलग-अलग धाराओं के तहत पहले ही दस केस दर्ज किए जा चुके हैं.

