बिजनौर: 6 करोड़ की चोरी का खुलासा, परिवार के 7 सदस्य गिरफ्तार, एक आरोपी मुठभेड़ में घायल

बिजनौर जिले की नजीबाबाद पुलिस ने करोड़ों की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा है. चौक बाजार स्थित बर्तनों की दुकान में 27-28 सितंबर की रात हुई चोरी में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी शुऐब पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ.

एसपी बिजनौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चोरी के दौरान करीब 6 करोड़ रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण और ढाई लाख रुपये नकद चोरी हुए थे. पुलिस ने 12 नवंबर की सुबह स्वाट और सर्विलांस टीम की मदद से कार्रवाई की. शुऐब बिजनौर तिराहे के पास मौजूद था, पुलिस को देखकर भागने लगा और फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया.

बर्तनों की दुकान पर करोड़ों की चोरी

पूछताछ में शुऐब ने बताया कि चोरी की योजना उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर बनाई थी. इसमें उसकी मौसी राबिया, मौसा जफर अली, सहाना, रावेद, आसिया, खुर्शीदा और भाई फराज शामिल थे. उन्होंने बताया कि सभी ने मिलकर योगेश लाला की दुकान में छत के रास्ते से घुसकर सोना-चांदी और नकदी चोरी की थी. चोरी का माल घर पर बांट लिया गया था.

पुलिस ने सात आरोपियों को अरेस्ट किया

पुलिस ने आरोपियों से 4.5 किलो सोना और 8.7 किलो चांदी बरामद की है. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने इस खुलासे के लिए पुलिस टीम को ₹50,000 का नकद इनाम देने की घोषणा की है. फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

