दिल्ली में एनकाउंटर के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार, बाल-बाल बचा हेड कांस्टेबल

दिल्ली में गुरुवार सुबह हुए एक एनकाउंटर में हिमांशु भाऊ गैंग के कुख्यात शूटर अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. 25 हजार रुपए के इनामी इस अपराधी ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी गोलीबारी में उसके पैर में गोली लग गई. पुलिस ने उसे हिस्ट्रीशीटर क्रिमिनल बताया है.

हिमांशु भाऊ गैंग का शार्प शूटर अंकित एक आदतन अपराधी है. (Photo: Representational)
हिमांशु भाऊ गैंग का शार्प शूटर अंकित एक आदतन अपराधी है. (Photo: Representational)

दिल्ली में गुरुवार सुबह अर्बन एक्सटेंशन रोड पर हुए पुलिस एनकाउंटर में हिमांशु भाऊ गैंग के एक शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया. 25 हजार रुपये के इनामी इस शूटर की पहचान अंकित के रूप में हुई है. 25 साल का अंकित हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है. पिछले कई महीनों से पुलिस को चकमा दे रहा था. पुलिस उसके दूसरे साथी की तलाश कर रही है.

द्वारका जिले के DCP अंकित सिंह ने बताया कि पुलिस को हिमांशु भाऊ गैंग की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस की एक टीम सुबह करीब 8.05 बजे साईं बाबा मंदिर के पास पहुंची. शार्प शूटर अंकित ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी. उसने तीन राउंड फायर किए. इनमें से एक गोली हेड कांस्टेबल कुलदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी.

उनकी जान बाल-बाल बच गई. यह फायरिंग इतनी नजदीक से की गई कि यदि जैकेट थोड़ी भी कमजोर पड़ती, तो मामला जानलेवा हो सकता था. जवाबी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल कुलदीप ने दो राउंड फायर किए. एक महिला हेड कांस्टेबल ने एक राउंड फायर किया. इस जवाबी फायरिंग में एक गोली अंकित के दाहिने पैर में लगी. वो घायल होकर मौके पर ही गिर गया.

DCP के मुताबिक, अंकित एक कुख्यात अपराधी है. उसने 28 अक्टूबर को नजफगढ़ में गैंगस्टर रोहित लांबा पर गोली चलाई थी. इस हमले में शामिल चार लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं. लेकिन अंकित और उसका दूसरा साथी दीपक फरार चल रहे थे. दोनों पर दिल्ली पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था. भाऊ गैंग की गतिविधियों पर पुलिस नजर बनाए थी.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि अंकित आदतन अपराधी है. साल 2020 में हरियाणा के बहादुरगढ़ में उसने एक पुलिस टीम पर गोली चलाई थी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया था. तब से लेकर अब तक उसका अपराध बढ़ता ही चला गया और वह संगठित गिरोह से गहराई से जुड़ गया. उसकी लगातार बढ़ती गतिविधियां पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गई थी.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एनकाउंटर के बाद अंकित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. दूसरी ओर, इस मामले में शामिल दूसरे शूटर दीपक की तलाश के लिए कई टीमों को लगाया गया है. उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. अंकित से पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----
