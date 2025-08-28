scorecardresearch
 

Feedback

निक्की ने अस्पताल में कहा था सिलेंडर फटने से लगी आग, मगर क्राइम सीन पर नहीं मिले सबूत... नोएडा केस में बड़ा खुलासा

नोएडा में निक्की की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है. फोर्टिज अस्पताल के डॉक्टर और नर्स ने पुलिस को बताया कि भर्ती के वक्त निक्की ने खुद कहा था कि घर में गैस सिलेंडर फटने से आग लगी थी. हालांकि, पुलिस को क्राइम सीन पर सिलेंडर विस्फोट के कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिससे जांच नए सवालों की ओर बढ़ गई है.

Advertisement
X
निक्की की मौत के मामले में डॉक्टर व नर्स के बयान दर्ज. (File Photo: ITG)
निक्की की मौत के मामले में डॉक्टर व नर्स के बयान दर्ज. (File Photo: ITG)

नोएडा में निक्की की मौत के मामले में अब कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं. पुलिस ने फोर्टिज अस्पताल के एक डॉक्टर और एक नर्स का बयान दर्ज किया है. दोनों ने अपने बयान में बताया कि जब निक्की को जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस समय वह होश में थी और बातचीत कर रही थी. अस्पताल स्टाफ के अनुसार, निक्की ने ही उन्हें बताया था कि घर में सिलेंडर फटने से आग लगी थी.

हालांकि, पुलिस की जांच इससे अलग दिशा में जा रही है. क्राइम सीन की पड़ताल के दौरान पुलिस को कहीं भी गैस सिलेंडर फटने जैसे सबूत नहीं मिले थे. यही वजह है कि पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर निक्की ने अस्पताल में सिलेंडर फटने की बात क्यों कही थी. शक यह भी जताया जा रहा है कि संभव है किसी ने निक्की को ऐसा बयान देने के लिए कहा हो.

यह भी पढ़ें: 'विपिन के दूसरी महिलाओं से संबंध थे', यूपी महिला आयोग की टीम से बोलीं निक्की भाटी की बहन; फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मर्डर केस

सम्बंधित ख़बरें

Nikki Bhati Death Mystery
'बहन तुने ये क्या कर लिया...', वीडियो क्लिप्स और बयानों से निक्की केस हर दिन नए मोड़ पर 
Nikki Bhati Death Mystery
बहू पर जुल्म, बेटियों को आजादी? निक्की की भाभी मीनाक्षी के सनसनीखेज आरोपों पर ससुर ने दी ये सफाई  
Nikki Murder Case
दहेज का 'शोऑफ' और लालच की बलि चढ़ती बेटियां... क्या सोशल मीडिया भी गुनहगार? 
Nikki Bhati Death Mystery
निक्की की रहस्यमयी मौत की गुत्थी उलझी, इन सबूतों ने बदल दी जांच की दिशा, पुलिस भी हैरान! 
The Dowry Trap
हर रोज 20 मौतें, 5 साल में 35 हजार हत्याएं... दहेज के दानवों का भयावह सच दिल दहला देगा! 

पुलिस ने पाया कि निक्की की बहन कंचन के शुरुआती बयान और सीसीटीवी फुटेज व इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में मेल नहीं खा रहा है. इसमें विरोधाभास नजर आ रहा है. पुलिस अब कंचन का बयान दोबारा दर्ज करेगी, ताकि घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जा सके. यह भी जांच की जा रही है कि अस्पताल में दिए गए निक्की के बयान के पीछे क्या कोई दबाव या मजबूरी थी. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

Advertisement

फोर्टिज अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने खंगाला है. इसमें साफ दिख रहा है कि निक्की को अस्पताल लेकर पड़ोस का लड़का देवेंद्र आया था. कार में निक्की के साथ उसके ससुर और सास भी मौजूद थे. इस फुटेज में रोहित भी दिखाई दे रहा है, जो कंचन का पति है. वहीं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक निक्की की मौत 80 फीसदी तक झुलसने की वजह से हुई थी. रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि निक्की की मौत बर्न इंजरी के कारण हुई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement