नोएडा में मोबाइल चोरी-नशैचिंग गिरोह का भंडाफोड़, 2 करोड़ रुपये का माल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

नोएडा पुलिस ने मोबाइल चोरी और स्नैचिंग करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी किए गए मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उनके पार्ट्स बरामद किए. इन सामानों की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

आरोपियों की पहचान दानिश, फिरोज, फरदीन और सलीम के रूप में हुई है. डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि यह गिरोह दिल्ली-एनसीआर सहित कई जिलों में अब तक 500 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है. आरोपी चोरी के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक आयोजनों और जनसभाओं का फायदा उठाते थे.

आरोपी किस तरह करते थे चोरी

पुलिस के अनुसार, आरोपी पहचान और भेष बदलकर समर्थक या श्रद्धालु के रूप में भीड़ में घुल-मिल जाते थे. इसी दौरान वे महंगे और ट्रेंड में चल रहे आईफोन, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चुरा लेते थे. चोरी किए गए मोबाइल और उनके पार्ट्स की बाजार में काफी मांग रहती है.

दानिश मुख्य रूप से चोरी किए गए मोबाइल से पार्ट्स निकालता था और उन्हें ऑन डिमांड सप्लाई करता था. इस व्यवसाय से गिरोह को भारी मुनाफा होता था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 60 आईफोन, 10 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन, 28 आईपैड, एक टैबलेट, 265 मोबाइल पार्ट्स, एक एप्पल टीवी डिवाइस और एक स्कूटी बरामद की है.

पुलिस कार्रवाई और जांच

डीसीपी नोएडा ने बताया कि आरोपी लगातार अलग-अलग शहरों और जिलों में घूमकर अपने निशाने तैयार करते थे. पुलिस फिलहाल सभी मामलों की जांच कर रही है और संभावित अन्य वारदातों के लिए भी गिरोह के अन्य सदस्य तलाशे जा रहे हैं. यह कार्रवाई अपराधियों को सख्त संदेश देने के लिए की गई है कि नोएडा पुलिस ऐसे गिरोहों को बख्शने वाली नहीं है.

