जिस कंपनी में की नौकरी, उसी से कर डाली 1 करोड़ की धोखाधड़ी... नोएडा से युवक गिरफ्तार

नोएडा के थाना सेक्टर-142 पुलिस ने फर्जी वैट सेटलमेंट आदेश तैयार कर एक कंपनी से 1.21 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है आरोपी पहले उसी कंपनी में काम करता था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान चैतन्य चौहान उर्फ चमन सिंह निवासी अमरोहा के रूप में हुई है.

आरोपी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पहले इसी कंपनी में टैक्सेशन के पद पर कार्यरत था. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर वैट टैक्स भुगतान के फर्जी सेटलमेंट आदेश तैयार किए और कंपनी के लगभग 1.21 करोड़ रुपये गबन कर लिए.

धोखाधड़ी का एहसास होने के बाद कंपनी ने 5 अगस्त 2025 को आरोपी के खिलाफ थाना सेक्टर 142 में शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-142 में धारा 420, 408, 467, 468, 471, 472, 484, 475, 120B भादवि व 66D आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी.

वहीं थाना सेक्टर-142 की पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर 4 अक्टूबर को आरोपी को गुरुग्राम सेक्टर-32 से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि पैसे गबन करने के बाद आरोपी गुरुग्राम के एक कंपनी में डिप्टी मैनेजर के पद पर काम कर रहा था.

एडीसीपी सेंट्रल शव्या गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक प्राइवेट कंपनी द्वारा शिक़ायत दर्ज करवाई गई थी. जिसमें कहा गया था कि उसके पूर्व कर्मचारी ने फर्जी वैट सेटलमेंट पत्र बनाकर कंपनी से 1 करोड़ 21 लाख की धोखाधड़ी की है. विवेचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

