UP: गाजा पीड़ितों की मदद के नाम पर करोड़ों की क्राउडफंडिंग, धोखाधड़ी के आरोप में महाराष्ट्र से 3 गिरफ्तार

यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के भिवंडी से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर गाजा युद्ध पीड़ितों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं की मदद के नाम पर क्राउडफंडिंग के माध्यम से धोखाधड़ी करने का आरोप है. आरोपियों की पहचान मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबू सूफियान के रूप में हुई है.

दरअसल, यूपी एटीएस को इनपुट मिला कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए देश भर से लोगों की भावनाओं को भड़का कर गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर धनराशि इकट्ठा कर रहे थे. अभियुक्तों ने मार्मिक वीडियो पोस्ट कर लोगों को अर्थिक मदद देने के लिए प्रेरित किया और क्राउडफंडिंग अभियान चलाया.

यह भी पढ़ें: विदेशी फंड से खड़ी की आलीशान बिल्डिंग, उसे आतंकी कैंप बनाने की थी साजिश... छांगुर बाबा को लेकर यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा

जांच में सामने आया कि करोड़ों रुपए जुटाने के बाद भी यह राशि पीड़ितों तक नहीं पहुंचाई गई. आरोपियों ने बड़ी रकम का गबन कर अपने व्यक्तिगत और अवैध गतिविधियों में खर्च किया. उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भी लाखों रुपए इस अभियान के तहत भेजे गए. पकड़े गए आरोपियों को मुंबई कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है.

Advertisement

एटीएस ने FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. जांच में यह भी पता चला कि अभियुक्तों ने अपनी यूपीआई आईडी और बैंक खातों का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए का चंदा जुटाया.

एटीएस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना आपदा के मौके पर लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर व्यक्तिगत लाभ कमाने का स्पष्ट मामला है. आरोपियों के खिलाफ देश विरोधी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप भी दर्ज किए गए हैं. आगे की जांच में यह निर्धारित किया जाएगा कि धनराशि कहां और किस प्रकार खर्च की गई.

---- समाप्त ----