'मेरे से नहीं होगा ये कार्य...', NOIDA की महिला टीचर ने BLO पद से दिया इस्तीफा, रिजाइन लेटर वायरल

नोएडा में एक महिला टीचर ने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के पद से इस्तीफा दे दिया. महिला ने अपने इस्तीफे में बताया है कि शिक्षण कार्य और बीएलओ का काम उससे एक साथ नहीं हो पाएगा.

BLO पद से महिला टीचर ने दिया इस्तीफा. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश में इस वक्त SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण ) चल रहा है. जिसके तहत नोएडा में भी यह काम तेजी से चल रहा है. इस बीच एक महिला सहायक अध्यापिका द्वारा बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के पद से इस्तीफा देने का मामला सामने आया है. सेक्टर-94 स्थित गेझा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका पिंकी सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में स्पष्ट लिखा है कि वह शिक्षण और बीएलओ दोनों जिम्मेदारियां एक साथ निभाने में सक्षम नहीं हैं. पिंकी का रिजाइन लेटर भी वायरल हो रहा है.

महिला शिक्षिका ने इस्तीफे में इन बातों का किया जिक्र

पिंकी ने इस्तीफे में लिखा कि "मैं यूपीएस गेझा उच्च प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका हूं. मेरा बीएलओ का पार्ट नंबर 206 रॉलवुड स्कूल है. मेरी भाग सं० में 1179 मतदाता हैं. ऑनलाइन मैंने 215 फीड कर दिये हैं. मैं अब अपने जॉब से रिजाइन दे रही हूं. क्योंकि अब मेरे से यह कार्य नहीं होगा. कृपया आप मुझे निर्देशित करें कि मैं अपना सामान (निर्वाचन सामग्री) किसे दूं."

नोएडा की महिला बीएलओ का रिजाइन लेटर. (Photo: Bhupendra Chaudhari/ITG)

यह भी पढ़ें: नोएडा: सख्त हिदायत के बावजूद SIR में लापरवाही, 67 बीएलओ और सुपरवाइजरों पर गिरी गाज, FIR दर्ज

गौरतलब है कि यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब जिले में SIR का काम तेजी से चल रहा है. शनिवार को ही प्रशासन ने SIR में लापरवाही बरतने के आरोप में 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी. ऐसे में अब एक अध्यापिका का इस्तीफा चर्चा का विषय बना हुआ है. फिलहाल इस मामले पर जिला प्रशासन का किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

