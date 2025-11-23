नोएडा: सख्त हिदायत के बावजूद SIR में लापरवाही, 67 बीएलओ और सुपरवाइजरों पर गिरी गाज, FIR दर्ज

चुनाव आयोग की ओर से देश के 12 राज्यों में कराए जा रहे SIR में लापरवाही पर गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर मतदाता सूची संशोधन कार्य में ढिलाई बरतने वाले कुल 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है.

और पढ़ें

सभी FIR लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत दर्ज हुई हैं. दरअसल, जिला प्रशासन की ओर से 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहे SIR को लेकर पहले ही साफ कर दिया गया था कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

निरीक्षण के दौरान सामने आई लापरवाही

इसके बावजूद कई बीएलओ और सुपरवाइजर ने अभियान को गंभीरता से नहीं लिया. निरीक्षण के दौरान लापरवाही सामने आई और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की भी अनदेखी की गई. इसी आधार पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों दादरी, नोएडा और जेवर में एफआईआर दर्ज कराई है.

इन थानों में दर्ज हुई एफआईआर

विधानसभा 62-दादरी में 32 बीएलओ और 1 सुपरवाइजर पर थाना ईकोटेक-1 में, विधानसभा 61-नोएडा में 11 बीएलओ और 6 सुपरवाइजर पर थाना दादरी में और विधानसभा 63-जेवर में 17 बीएलओ के खिलाफ थाना जेवर में एफआईआर कराई गई है. प्रशासन का कहना है कि मतदाता सूची का सही और समय पर पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद है, ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं है.

---- समाप्त ----