नोएडा में अस्पताल के बाहर तीन महीने के भ्रूण को कुत्ते ने नोचा, वीडियो वायरल

नोएडा सेक्टर-110 स्थित सरकारी अस्पताल के बाहर तीन महीने के भ्रूण को आवारा कुत्तों ने नोच डाला. गर्भवती महिला के गर्भपात के बाद अस्पताल प्रशासन ने भ्रूण पति को सौंपा था. दवाई लेने गए पति ने भ्रूण को बाहर छोड़ दिया, तभी कुत्ते थैली खींच ले गए. फिलहाल, पुलिस ने भ्रूण परिजनों को सौंपकर अंतिम संस्कार करा दिया और जांच शुरू की है.

वीडियो वायरल. (Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)
वीडियो वायरल. (Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)

नोएडा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. थाना फेस-2 क्षेत्र के सेक्टर-110 स्थित सरकारी अस्पताल के बाहर शुक्रवार को तीन महीने के भ्रूण को आवारा कुत्तों ने नोच डाला. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह एक कुत्ता भ्रूण को मुंह में दबाए नोच रहा है.

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को एक महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी. परिजनों का कहना है कि महिला सीढ़ियों से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई थी और तीन महीने की गर्भवती थी. इलाज के दौरान उसका गर्भपात हो गया. अस्पताल प्रशासन ने गर्भपात के बाद भ्रूण को महिला के पति को सौंप दिया.

यह भी पढ़ें: 'पीट-पीटकर बेहोश किया, फिर जिंदा जला दिया...', नोएडा की निक्की पर ससुराल वालों के अत्याचार की कहानी बहन की जुबानी

पुलिस ने बताया कि महिला का पति उस समय दवाइयां लेने गया और भ्रूण को बाहर ही थैली में छोड़ गया. इसी दौरान आवारा कुत्ते उस थैली को खींचकर ले गए और खुले में भ्रूण को नोचना शुरू कर दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे-तैसे भ्रूण को कुत्तों से छुड़ाया और इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन को दी.

देखें वीडियो...

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गहरा आक्रोश जताते हुए सीएमओ को पत्र लिखा है और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने भ्रूण को सुरक्षित न रखकर बड़ी चूक की है, जिसके चलते इतनी बड़ी अमानवीय घटना हुई.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक, भ्रूण को बाद में परिजनों को सौंप दिया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस दर्दनाक घटना ने शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

