36 दिनों तक पूरे परिवार को डिजिटल अरेस्ट कर रखा, फिर ठग लिए 3 करोड़... नोएडा में हैरान कर देने वाली ठगी

नोएडा में लगातार डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं. ताजा मामला सेक्टर-25 से सामने आया है. जहां एक रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी के परिवार को साइबर ठगों ने 36 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर 3.21 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया है.

जानकारी के मुताबिक पीड़ित सुबीर मित्रा को 18 जुलाई को एक कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को ट्राई (TRAI) का अधिकारी बताया और कहा कि उनके आधार नंबर का इस्तेमाल अवैध विज्ञापन व आपत्तिजनक वीडियो भेजने में हुआ है. जिसके बाद साइबर ठगों ने उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच से संपर्क करने के लिए कहा.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर: निवेश के नाम पर इंस्पेक्टर की पत्नी से साइबर ठगी, ठगों ने ऐंठे 66 लाख रुपये

डरा-धमकाकर साइबर ठगों ने ट्रांसफर करा लिए 3 करोड़ से ज्यादा रुपये

मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम पर कॉल करने वालों ने पीड़ित को बताया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और नरेश गोयल मामले में किया गया है. ऐसे में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है. पीड़ित को डराने के बाद ठगों ने उनकी पत्नी और बेटी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 24 घंटे व्हाट्सऐप वीडियो कॉल पर निगरानी करने लगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में साइबर ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी सिम-ATM कार्ड समेत कई चीजें बरामद

ठगों ने पीड़ित परिवार को नकली पीएमएलए कोर्ट के जज के सामने भी पेश करवाया. बाद में साइबर ठगों ने परिवार को डरा धमकाकर बैंक के पैसे और म्यूचुअल फंड्स की रकम ट्रांसफर करा ली. साइबर ठगों द्वारा परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था. बाद में अलग-अलग खातों में 3.21 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए गए.

शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़ित की शिकायत के मुताबिक उन्हें लगातार 16 जुलाई 2025 से 22 अगस्त 2025 तक डिजिटल अरेस्ट कर के रखा गया था. ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ित की बेटी ने सेक्टर-36 साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----