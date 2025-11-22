scorecardresearch
 

Feedback

FB पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट और फिर 2.90 करोड़ की साइबर ठगी... नोएडा के शख्स को महिला ने ठगा

उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक ठगी का मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति से 2.90 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई. फिलहाल मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
नोएडा के शख्स से 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी. (Photo: Representational )
नोएडा के शख्स से 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी. (Photo: Representational )

नोएडा से एक चौंकाने वाला साइबर फ्रॉड सामने आया है. जहां साइबर ठगों ने सेक्टर-11 निवासी शख्स से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 2 करोड़ 90 लाख रुपये की ठगी की घटना को अंजाम दिया है. पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, सेक्टर-36 में एफआईआर दर्ज करवाई है. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

महिला ने ऐसे की ठगी

पीड़ित सेक्टर 11 निवासी 40 वर्षीय नितिन पांडे के द्वारा पुलिस को दिए शिकायत के अनुसार 25 जून 2025 को उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर सुनेहा शर्मा नाम की एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी. खुद को जबलपुर निवासी बताने वाली इस महिला ने कुछ दिनों तक सामान्य बातचीत की और फिर वह व्हाट्सएप पर भी बात करने लगी.

सम्बंधित ख़बरें

वीजा और नौकरी के नाम पर कपल से ठगी. (Photo: Representational )
विदेश में नौकरी और वीजा दिलाने के नाम पर दंपति से 27 लाख की ठगी, महिला गिरफ्तार 
नोएडा Cyber Fraud: बिना OTP 29 लाख रुपये की ठगी 
शुभम जायसवाल के खिलाफ FIR दर्ज (Photo: Screengrab)
UP: जौनपुर में 42 करोड़ की कोडीन सिरप बरामद, ड्रग माफिया बेनकाब 
अमेठ में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत. (Photo: Representational )
UP: अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसा, मिनी ट्रक और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत 
ग्रेटर नोएडा में युवती ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
ग्रेटर नोएडा में 22 वर्षीय युवती ने किया सुसाइड, बिल्डिंग के 16वें फ्लोर से कूदी 

यह भी पढ़ें: 70 साल के बुजुर्ग से साढ़े 6 करोड़ की ठगी, व्हाट्सऐप ट्रेडिंग ग्रुप बनाकर लगाया चूना

करीब 8–10 दिनों की बातचीत में उसने पीड़ित को ‘FINALTO’ नाम के फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश करने के लिए उकसाया. महिला ने लगातार हर ट्रेडिंग सेशन में 15–20% मुनाफे का स्क्रीनशॉट दिखाते हुए भरोसा जीत लिया. इसके बाद नितिन पांडे ने 4 जुलाई 2025 को 50 हजार रुपये से ट्रेडिंग शुरू कर दी. अगले चार महीनों में पीड़ित ने रिश्तेदारों से उधार और बैंक लोन लेकर कुल 2.90 करोड़ रुपये जमा कर दिए.

Advertisement

पीड़ित को ऐसे हुआ ठगी का एहसास

पीड़ित को फ्रॉड का एहसास तब हुआ जब वह अपने प्लेटफॉर्म पर दिख रहे 7.90 करोड़ रुपये में से कुछ राशि निकालने की कोशिश की. क्योंकि उसे किसी भी ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं दी गई. इसके बाद कथित महिला ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर पीड़ित को ब्लॉक कर दिया.

जिसके बाद पीड़ित को पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है. पीड़ित ने इसकी शिकायत सेक्टर 36 साइबर क्राइम थाने में दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement