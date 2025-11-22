FB पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट और फिर 2.90 करोड़ की साइबर ठगी... नोएडा के शख्स को महिला ने ठगा

नोएडा से एक चौंकाने वाला साइबर फ्रॉड सामने आया है. जहां साइबर ठगों ने सेक्टर-11 निवासी शख्स से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 2 करोड़ 90 लाख रुपये की ठगी की घटना को अंजाम दिया है. पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, सेक्टर-36 में एफआईआर दर्ज करवाई है. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

महिला ने ऐसे की ठगी

पीड़ित सेक्टर 11 निवासी 40 वर्षीय नितिन पांडे के द्वारा पुलिस को दिए शिकायत के अनुसार 25 जून 2025 को उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर सुनेहा शर्मा नाम की एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी. खुद को जबलपुर निवासी बताने वाली इस महिला ने कुछ दिनों तक सामान्य बातचीत की और फिर वह व्हाट्सएप पर भी बात करने लगी.

करीब 8–10 दिनों की बातचीत में उसने पीड़ित को ‘FINALTO’ नाम के फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश करने के लिए उकसाया. महिला ने लगातार हर ट्रेडिंग सेशन में 15–20% मुनाफे का स्क्रीनशॉट दिखाते हुए भरोसा जीत लिया. इसके बाद नितिन पांडे ने 4 जुलाई 2025 को 50 हजार रुपये से ट्रेडिंग शुरू कर दी. अगले चार महीनों में पीड़ित ने रिश्तेदारों से उधार और बैंक लोन लेकर कुल 2.90 करोड़ रुपये जमा कर दिए.

पीड़ित को ऐसे हुआ ठगी का एहसास

पीड़ित को फ्रॉड का एहसास तब हुआ जब वह अपने प्लेटफॉर्म पर दिख रहे 7.90 करोड़ रुपये में से कुछ राशि निकालने की कोशिश की. क्योंकि उसे किसी भी ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं दी गई. इसके बाद कथित महिला ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर पीड़ित को ब्लॉक कर दिया.

जिसके बाद पीड़ित को पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है. पीड़ित ने इसकी शिकायत सेक्टर 36 साइबर क्राइम थाने में दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

