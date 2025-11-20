70 साल के बुजुर्ग से साढ़े 6 करोड़ की ठगी, व्हाट्सऐप ट्रेडिंग ग्रुप बनाकर लगाया चूना

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में साइबर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां 70 साल के बुजुर्ग को ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफा दिलाने का झांसा देकर दो ठगों ने 6.44 करोड़ रुपये की चपत लगा दी. मामला सितंबर से नवंबर के बीच हुआ और अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़कर धोखाधड़ी

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ठगी का यह जाल व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से बुना गया. आरोपियों की पहचान अद्विका शर्मा और राकेश जैन के रूप में हुई है. दोनों ने पीड़ित को एक ऐसे व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा, जो खुद को शेयर मार्केट में हाई रिटर्न वाली कंपनी बताता था. ग्रुप में रोजाना बड़े मुनाफे के स्क्रीनशॉट, फर्जी सफलता की कहानियां और निवेश के लिए प्रलोभन भरे संदेश भेजे जाते थे.

कुछ ही दिनों में पीड़ित बुजुर्ग का विश्वास जीतकर आरोपी उन्हें फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर ले गए और उनका व्यक्तिगत निवेश खाता खुलवाया. बुजुर्ग द्वारा जमा की गई राशि और उस पर दिखाए गए मुनाफे को खाते में दिखाया भी गया, जिससे उन्हें लगा कि ट्रेडिंग असली है और उन्हें लाभ हो रहा है.

निवेश के नाम पर लगाया 6.44 करोड़ रुपये का चूना

लेकिन धीरे-धीरे आरोपी राकेश जैन ने पीड़ित के ट्रेडिंग अकाउंट की एक्सेस हासिल कर ली. इसके बाद सितंबर 24 से लेकर 6 नवंबर तक आरोपी ने खाते से धीरे-धीरे कर कुल 6.44 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए. जब बुजुर्ग को खाते में असामान्य गतिविधि दिखाई दी और उनकी रकम वापस बैंक बैलेंस में नहीं दिखी, तब जाकर उन्हें ठगी का एहसास हुआ.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पीड़ित ने तुरंत थाणे पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने मंगलवार को शिकायत दर्ज करते हुए मामला BNS की धारा 318(4) (cheating) और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में दर्ज किया. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी अभी फरार हैं और साइबर टीम उनकी लोकेशन और मनी ट्रेल को ट्रैक कर रही है. कई बैंक खातों को चिन्हित किया गया है जिनमें ठगी की रकम ट्रांसफर हुई है.

यह मामला फिर साबित करता है कि ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठग कैसे बुजुर्गों और नए निवेशकों को आसानी से निशाना बना लेते हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्हाट्सऐप ग्रुप में शेयर बाजार से जुड़े निवेश पर भरोसा न करें और किसी भी लिंक पर क्लिक करते समय बेहद सतर्क रहें.

