नोएडा: पहलगाम आतंकी हमले में टेरर फंडिंग का डर दिखाकर बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, फिर ऐंठ लिए 44 लाख रुपये

नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां 76 साल की एक बुजुर्ग महिला सरला देवी को साइबर ठगों ने अपने निशाने पर लिया. 18 जुलाई को नेहा नाम की एक लड़की ने एयरटेल कंपनी की टेली कॉलर बन के कॉल किया और कहा कि मुंबई के भायखला इलाके में एक दुकान में उनका नंबर चल रहा है.

नंबर का इस्तेमाल जुआ, ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा रहा है. ऐसे में उन्हें मुंबई पुलिस से क्लीयरेंस लेना होगा. बाद में सरला देवी को एक शख्स ने मुंबई क्राइम ब्रांच के एसीपी बनकर कॉल किया. शख्स ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी. वर्दी पहनकर बात कर रहे एसीपी ने सरला देवी को कहा कि उनके नाम से मुंबई में 4 बैंक अकाउंट खोले गए हैं.

23 दिनों तक सरला देवी को साइबर ठगों ने किया अरेस्ट

साइबर ठगों ने कहा कि अकाउंट का इस्तेमाल ड्रग तस्करी, हवाला और ऑनलाइन जुआ व पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को फंडिंग करने में इस्तेमाल हुआ है. फर्जी एसीपी ने बताया कि सरला देवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है. ये बात सुनते हुए सरला देवी डर गईं. जिसका फायदा साइबर क्रिमिनल ने उठाया और उसके बाद डिजिटल अरेस्ट कर लिया.

साइबर ठगों ने लगभग 23 दिनों तक सरला देवी को डिजिटल अरेस्ट करके 44 लाख रुपए ठग लिए. 20 जुलाई से 13 अगस्त तक सरला देवी को डिजिटल अरेस्ट करके डराया धमकाया गया और रोजाना उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कराए गए. सरला देवी ने अब नोएडा के सेवर थाने में FIR दर्ज करवाई है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.

