scorecardresearch
 

Feedback

नोएडा: पहलगाम आतंकी हमले में टेरर फंडिंग का डर दिखाकर बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, फिर ऐंठ लिए 44 लाख रुपये

साइबर ठगों ने नोएडा की एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 44 लाख रुपये ठग लिए. साइबर ठगों ने महिला को कॉल करके कहा था कि उनके नाम पर कई बैंक खाते खोले गए हैं. जिसका इस्तेमाल पहलगाम आतंकी हमले में टेरर फंडिंग के लिए हुआ है.

Advertisement
X
बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 44 लाख रुपये की ठगी.(Photo: Representational )
बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 44 लाख रुपये की ठगी.(Photo: Representational )

नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां 76 साल की एक बुजुर्ग महिला सरला देवी को साइबर ठगों ने अपने निशाने पर लिया. 18 जुलाई को नेहा नाम की एक लड़की ने एयरटेल कंपनी की टेली कॉलर बन के कॉल किया और कहा कि मुंबई के भायखला इलाके में एक दुकान में उनका नंबर चल रहा है.

नंबर का इस्तेमाल जुआ, ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा रहा है. ऐसे में उन्हें मुंबई पुलिस से क्लीयरेंस लेना होगा. बाद में सरला देवी को एक शख्स ने मुंबई क्राइम ब्रांच के एसीपी बनकर कॉल किया. शख्स ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी. वर्दी पहनकर बात कर रहे एसीपी ने सरला देवी को कहा कि उनके नाम से मुंबई में 4 बैंक अकाउंट खोले गए हैं.

यह भी पढ़ें: फर्जी निवेश योजना में मैनेजर से 1.40 करोड़ रुपये हड़पे, नागपुर में साइबर ठगी का बड़ा खेल

सम्बंधित ख़बरें

गुरुग्राम में साइबर ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी सिम-ATM कार्ड समेत कई चीजें बरामद 
लॉजिस्टिक कारोबारी से ठगी (Photo: Screengrab)
कानपुर में साइबर ठगी का नया तरीका, ई-सिम बदलकर उड़ाए करोड़ों 
नोएडा में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी से 3 करोड़ की ठगी. (Photo: Representational )
36 दिनों तक पूरे परिवार को डिजिटल अरेस्ट कर रखा, फिर ठग लिए 3 करोड़... नोएडा में हैरान कर देने वाली ठगी 
man holding head
रिटायर्ड डाककर्मी से 5 लाख का साइबर फ्रॉड, एटीएस अधिकारी बनकर किया डिजिटल अरेस्ट 
गिरफ्तार आरोपियों में पांच निकले फर्जी किन्नर. (Photo: Screengrab)
5 फर्जी किन्नर, 2 ने कराया जेंडर चेंज… RPF इंस्पेक्टर पर हमला करने वालों की कहानी 

23 दिनों तक सरला देवी को साइबर ठगों ने किया अरेस्ट

साइबर ठगों ने कहा कि अकाउंट का इस्तेमाल ड्रग तस्करी, हवाला और ऑनलाइन जुआ व पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को फंडिंग करने में इस्तेमाल हुआ है. फर्जी एसीपी ने बताया कि सरला देवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है. ये बात सुनते हुए सरला देवी डर गईं. जिसका फायदा साइबर क्रिमिनल ने उठाया और उसके बाद डिजिटल अरेस्ट कर लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सहारनपुर: निवेश के नाम पर इंस्पेक्टर की पत्नी से साइबर ठगी, ठगों ने ऐंठे 66 लाख रुपये

साइबर ठगों ने लगभग 23 दिनों तक सरला देवी को डिजिटल अरेस्ट करके 44 लाख रुपए ठग लिए. 20 जुलाई से 13 अगस्त तक सरला देवी को डिजिटल अरेस्ट करके डराया धमकाया गया और रोजाना उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कराए गए. सरला देवी ने अब नोएडा के सेवर थाने में FIR दर्ज करवाई है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement