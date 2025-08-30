scorecardresearch
 

फर्जी निवेश योजना में मैनेजर से 1.40 करोड़ रुपये हड़पे, नागपुर में साइबर ठगी का बड़ा खेल

नागपुर में एक निजी कंपनी के मैनेजर से साइबर ठगों ने निवेश का झांसा देकर 1.40 करोड़ रुपये हड़प लिए. फेसबुक और व्हाट्सऐप पर मिले लिंक से ठगों ने पहले 1 लाख पर 4 लाख रिटर्न दिया और फिर बड़ी रकम ट्रांसफर करवाई. जब पीड़ित ने पैसे निकालने की कोशिश की तो संपर्क बंद कर दिया गया. साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

व्हाट्सऐप पर लिंक भेजा था आरोपी.(Photo: Representational)
महाराष्ट्र के नागपुर में हैरान कर देने वाला साइबर फ्रॉड सामने आया है, जहां एक निजी कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत शख्स को ठगों ने भारी मुनाफे का लालच देकर 1.4 करोड़ रुपये की चपत लगा दी. पीड़ित ने नागपुर साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित को 25 जुलाई को फेसबुक और व्हाट्सऐप पर एक निवेश लिंक मिला. शुरुआत में उसने सावधानी से 1 लाख रुपये निवेश किए और उसे 4 लाख रुपये का रिटर्न मिला. इतने बड़े मुनाफे ने उसका भरोसा जीत लिया. इसके बाद ठगों ने और ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर उसे लगातार रकम निवेश करने के लिए उकसाया.

पीड़ित ने रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेकर अलग-अलग खातों में कुल 1.4 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. इस दौरान ठगों ने एक फर्जी ऑनलाइन अकाउंट भी बनाया, जिसमें बड़े-बड़े मुनाफे दिखाए गए. जब पीड़ित ने रकम निकालने की कोशिश की तो ठगों ने संपर्क बंद कर दिया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. ठगों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और पैसों की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री खंगाल रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले किसी भी निवेश ऑफर से सावधान रहें और लालच में आकर बड़ी रकम निवेश न करें.

