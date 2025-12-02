'नो जेल, नो बेल.... सीधा 72 हूरों से मेल', मौलाना मदनी पर भड़कीं साध्वी प्राची, राक्षसी प्रवृत्ति वाला बताया

हमेशा सुर्खियों में रहने वाली हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने एक बार फिर मुजफ्फरनगर में विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि महमूद मदनी जैसे लोगों का नारको टेस्ट कराया जाना चाहिए. साध्वी प्राची ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जांच के बाद इन्हें "नो जेल, नो बेल" सीधा "72 हूरों से मेल" करा देना चाहिए. उन्होंने गीता जयंती के अवसर पर यह बात कही.

साध्वी प्राची ने महमूद मदनी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हिंदुस्तान का खा रहे हैं. उन्होंने विभाजन के समय का हवाला देते हुए कहा कि उस समय इनकी जनसंख्या केवल 6% थी, जो आज 30% हो गई है, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है. साध्वी ने कहा कि ये हिंदुस्तान का खाकर, हिंदुस्तान में रहकर और जनसंख्या बढ़ाकर कह रहे हैं कि इनका शोषण हो रहा है. उन्होंने ऐसे लोगों को राक्षसी प्रवृत्ति वाला बताया, जिनके दिल पाकिस्तान में पड़े रहते हैं.

'देवबंद आतंक का अड्डा', मदनी पर देश बांटने का षड्यंत्र रचने का आरोप

हिंदूवादी नेत्री ने कहा कि महमूद मदनी देवबंद के अंदर आज से नहीं बहुत दिनों से आतंक का अड्डा चला रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मदनी युवाओं को भड़काकर गजवा ए हिंद बनाने का सपना देख रहा है.

साध्वी प्राची ने आरोप लगाया कि यह शख्स हिंदुस्तान के टुकड़े-टुकड़े करने और देश को विभाजित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जांच के बाद तुरंत इस पर ताला डाल देना चाहिए था.

स्कूलों में गीता पाठ कराने की भी की मांग

साध्वी प्राची मुजफ्फरनगर में गीता जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं. इस अवसर पर उन्होंने सरकार से दो निवेदन किए. पहला, उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि छोटी बच्चियों को स्कूलों में और कॉलेज की बेटियों को गीता का पाठ जरूर कराएं, चाहे एक ही लेसन पढ़ाएं. उनका मानना है कि इससे बच्चों में साहस बढ़ेगा और बेटियां धार्मिक बनेंगी. उन्होंने कुरुक्षेत्र वाले महाराज जी (दयानंद महाराज जी) द्वारा दिए गए हर घर में गीता जी का पाठ करने के संदेश की भी सराहना की.

