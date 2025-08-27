अमरोहा में निक्की भाटी जैसा कांड! सिपाही ने परिवार के साथ मिलकर पत्नी को जिंदा जलाया, हालत गंभीर, दिल्ली रेफर

ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड जैसा मामला यूपी के अमरोहा से भी सामने आया है, जहां एक सिपाही ने अपने परिवार के साथ मिलकर पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास किया. गंभीर रूप से झुलसी महिला को दिल्ली रेफर किया गया है. उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने आरोपी सिपाही समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल, उनकी तलाश जारी है.

दरअसल, यह घटना मंगलवार को अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के नारंगपुर गांव में हुई. आरोपी पति का नाम देवेंद्र है, वहीं पीड़ित पत्नी का नाम पर पारुल है. पारुल के पति, सास, देवर समेत परिवार के पांच लोगों पर उसे जिंदा जलाने का आरोप है. उसको गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पारुल की माता अनीता ने बताया कि 13 साल पहले उनकी बेटी की शादी देवेंद्र से हुई थी. उनके दो जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी. पारुल स्वास्थ्य विभाग में जीएनएम के पद पर कार्यरत रही है. माता अनीता को पड़ोसियों ने फोन करके घटना की जानकारी दी. जब वे मौके पर पहुंचे, तो पारुल झुलसी हुई हालत में तड़प रही थी.

पारुल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. फिलहाल उसका इलाज दिल्ली में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. डिडौली थाने में पारुल के भाई की तहरीर पर आरोपी सिपाही पति देवेंद्र, भाई सोनू, पिता गजेश, माता अनीता, जितेंद्र और संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. घटना के बाद से ही आरोपी परिवार फरार है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है.

