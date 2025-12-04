scorecardresearch
 
कानपुर रेंज में NIA का बड़ा एक्शन... पेट्रोल पंप समेत कई ठिकानों पर छापा, बम डिस्पोजल स्क्वॉड भी पहुंचा

कानपुर रेंज में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आज सुबह एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की. कानपुर देहात के मिवौर स्थित एक पेट्रोल पंप पर एनआईए की टीम ने पहुंचते ही तलाशी शुरू कर दी. स्थानीय पुलिस और बम निरोधक दस्ते की भी मौजूदगी रही. जांच टीम मौके से संभावित सुराग जुटाने में लगी है. पंप कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है.

एनआईए ने पेट्रोल पंप पर मारा छापा. (Photo: Screengrab)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कानपुर रेंज के कई जिलों में एक साथ बड़ी कार्रवाई की. यह छापेमारी एक संवेदनशील मामले की जांच से जुड़ी है, जिसमें संदिग्ध गतिविधियों और संभावित लिंक की जांच की जा रही है. सूत्रों के अनुसार, एनआईए की टीमें तड़के ही अलग-अलग स्थानों पर पहुंचीं और स्थानीय पुलिस के सहयोग से तलाशी अभियान शुरू किया.

कानपुर देहात क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पंप पर की गई रेड इस अभियान का अहम हिस्सा रही. सुबह-सुबह एनआईए की टीम के पहुंचते ही इलाके में हलचल बढ़ गई. टीम ने पेट्रोल पंप के ऑफिस, स्टोरेज एरिया और रिकॉर्ड रूम की बारीकी से तलाशी ली. इस कार्रवाई के दौरान औरैया पुलिस भी टीम के साथ मौजूद रही, जिसने पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लिया.

nia raids multiple locations in kanpur range petrol pump

जांच एजेंसी को यहां से कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड मिल सकते हैं. जांच के दौरान पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और प्रबंधन से भी पूछताछ की जा सकती है. उनसे लेनदेन, आने-जाने वाले संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: गैंगस्टर गोल्डी बरार से जुड़े 9 ठिकानों पर NIA की छापेमारी, जबरन वसूली केस में जांच एजेंसी का एक्शन

तलाशी के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) को भी मौके पर बुलाया गया. हालांकि, अब तक किसी विस्फोटक सामग्री की पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल एजेंसी ने छापेमारी का विस्तृत कारण शेयर नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह एक बड़े नेटवर्क की जांच का हिस्सा है, जहां कुछ संदिग्धों के मोबाइल लोकेशन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन और संपर्क सूत्र एनआईए के रडार पर हैं. एनआईए की इस अचानक कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चा का माहौल है.

