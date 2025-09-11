फर्रुखाबाद की निशा की मौत की गुत्थी सुलझी: खुद पर पेट्रोल छिडक लगाई थी आग, अधजली हालत में स्कूटी चलाकर डॉक्टर के पास पहुंची, जानिए पूरी कहानी

यूपी की फर्रुखाबाद पुलिस ने बहुचर्चित निशा की मौत की गुत्थी सुलझा ली है. निशा की मौत के मामले में आरोपी दीपक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दीपक पर मृतका निशा को प्रताड़ित करने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, निशा ने प्रेमी के साथ रहने के दबाव के चलते खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी.

पेट्रोल डालकर आग के हवाले करने का आरोप

दरअसल, फर्रुखाबादके जहानगंज थाना क्षेत्र में बीते 6 सितंबर को घर से दवा लेने गई युवती निशा को कथित तौर दबंगों ने पेट्रोल डालकर जला दिया था. इलाज के दौरान निशा की मौत हो गई थी. घटना का एक वीडियो सामने आया था जिसमें निशा खुद स्कूटी से अधजली हालत में डॉक्टर के पास पहुंची थी. इस मामले में मृतक युवती के पिता बलराम ने दीपक सहित चार अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

बलराम ने दीपक पर आरोप लगाया था कि घर से दवा लेने गई निशा को उसने साथियों संग मिलकर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था. बलराम ने कहा था कि दीपक उसकी बेटी निशा को अक्सर प्रताड़ित करता था. मामले में पुलिस ने कई टीमों का गठन कर जांच शुरू की. पुलिस की जांच में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसमें निशा का पेट्रोल पंप पर स्कूटी से आते हुए सीसीटीवी फुटेज भी मिला.

निशा जिस डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी, उस डॉक्टर ने भी जांच में बताया कि निशा उसके पास जली हुई अवस्था में खुद स्कूटी चलाकर आई थी और उसने जेंट्स टीशर्ट व लोअर पहना था. जबकि, निशा घर से सलवार सूट पहन कर गई थी. जब इसकी सूचना परिजनों को दी गई तो वे खुद एंबुलेंस से निशा को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए थे. जहां से इलाज के लिए हायर सेंटर आयुर्वेद ज्ञान संस्थान सैफई भेजा गया. वहीं पर निशा की मौत हो गई.

पुलिस ने बताई पूरी कहानी

इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए फर्रुखाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार ने बताया कि निशा की शादी अमित से हुई थी. उसके दो बेटे हैं. लेकिन अमित काम के सिलसिले में दिल्ली रहता था. इसी दौरान चार वर्ष पूर्व निशा का आरोपी दीपक जो पड़ोस के गांव में ही रहता है, से संबंध हो गए थे. यह लोग अक्सर मिला करते थे.

घटना वाले दिन यानी 6 सितंबर को आरोपी दीपक ने निशा को मिलने बुलाया और साथ रहने का दबाव बनाया. लेकिन निशा ने कहा कि वह अपने बच्चों और पति को नहीं छोड़ सकती है. इस बात पर दोनों में विवाद हुआ. विवाद के चलते उत्तेजित होकर निशा वहां से चली आई और खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. ये करने के बाद उसने इसकी सूचना दीपक को दी. दीपक ने जली व्यवस्था में उसके कपड़ों को बदलवा दिया. फिर निशा को अपनी लोअर और टीशर्ट दी, जो पहन कर निशा डॉक्टर के क्लीनिक पहुंची. डॉक्टर ने इसकी खबर परिजनों को दी. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी दीपक को निशा को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.

इनपुट- फिरोज खान