scorecardresearch
 

Feedback

फर्रुखाबाद की निशा की मौत की गुत्थी सुलझी: खुद पर पेट्रोल छिडक लगाई थी आग, अधजली हालत में स्कूटी चलाकर डॉक्टर के पास पहुंची, जानिए पूरी कहानी

फर्रुखाबाद पुलिस के मुताबिक, निशा ने अपने प्रेमी दीपक के साथ रहने के दबाव के चलते खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी. 6 सितंबर को निशा घर से दवा लेने निकली थी. उसके पिता ने दीपक और चार अज्ञात लोगों पर बेटी को जलाने का आरोप लगाया था.

Advertisement
X
फर्रुखाबाद पुलिस ने सुलझाई निशा की मौत की गुत्थी सुलझी (Photo- screengrab)
फर्रुखाबाद पुलिस ने सुलझाई निशा की मौत की गुत्थी सुलझी (Photo- screengrab)

यूपी की फर्रुखाबाद पुलिस ने बहुचर्चित निशा की मौत की गुत्थी सुलझा ली है. निशा की मौत के मामले में आरोपी दीपक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दीपक पर मृतका निशा को प्रताड़ित करने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, निशा ने प्रेमी के साथ रहने के दबाव के चलते खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी. 

पेट्रोल डालकर आग के हवाले करने का आरोप 

दरअसल, फर्रुखाबादके जहानगंज थाना क्षेत्र में बीते 6 सितंबर को घर से दवा लेने गई युवती निशा को कथित तौर दबंगों ने पेट्रोल डालकर जला दिया था. इलाज के दौरान निशा की मौत हो गई थी. घटना का एक वीडियो सामने आया था जिसमें निशा खुद स्कूटी से अधजली हालत में डॉक्टर के पास पहुंची थी. इस मामले में मृतक युवती के पिता बलराम ने दीपक सहित चार अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. 

सम्बंधित ख़बरें

Encounter of rape and murder accused in Farrukhabad (Photo- ITG)
फर्रुखाबाद में 8 साल की बच्ची से रेप करने वाला एनकाउंटर में ढेर, 50 हजार का था इनाम  
Suicide
कपड़ों पर सुसाइड नोट लिखकर युवक ने दी जान, ससुर- साले और दो पुलिसकर्मियों पर लगाए आरोप 
हादसे में तीन की मौत. (Representational image)
यूपी के फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा... तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, तीन लोगों की मौत 
मुस्लिम युवती सबीना ने हिंदू रीति-रिवाज से मंदिर में शादी की
मुस्लिम युवती सबीना ने शादी कर अपनाया हिंदू धर्म, बोली- विजय न मिलते तो कर लेती आत्महत्या  
Husband_got_his_wife_married_to_her_Lover
बॉयफ्रेंड संग रहना चाहती थी पत्नी, पति ने करवाई शादी 

बलराम ने दीपक पर आरोप लगाया था कि घर से दवा लेने गई निशा को उसने साथियों संग मिलकर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था. बलराम ने कहा था कि दीपक उसकी बेटी निशा को अक्सर प्रताड़ित करता था. मामले में पुलिस ने कई टीमों का गठन कर जांच शुरू की. पुलिस की जांच में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसमें निशा का पेट्रोल पंप पर स्कूटी से आते हुए सीसीटीवी फुटेज भी मिला. 

Advertisement

निशा जिस डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी, उस डॉक्टर ने भी जांच में बताया कि निशा उसके पास जली हुई अवस्था में खुद स्कूटी चलाकर आई थी और उसने जेंट्स टीशर्ट व लोअर पहना था. जबकि, निशा घर से सलवार सूट पहन कर गई थी. जब इसकी सूचना परिजनों को दी गई तो वे खुद एंबुलेंस से निशा को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए थे. जहां से इलाज के लिए हायर सेंटर आयुर्वेद ज्ञान संस्थान सैफई भेजा गया. वहीं पर निशा की मौत हो गई. 

पुलिस ने बताई पूरी कहानी 

इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए फर्रुखाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार ने बताया कि निशा की शादी अमित से हुई थी. उसके दो बेटे हैं. लेकिन अमित काम के सिलसिले में दिल्ली रहता था. इसी दौरान चार वर्ष पूर्व निशा का आरोपी दीपक जो पड़ोस के गांव में ही रहता है, से संबंध हो गए थे. यह लोग अक्सर मिला करते थे.  

घटना वाले दिन यानी 6 सितंबर को आरोपी दीपक ने निशा को मिलने बुलाया और साथ रहने का दबाव बनाया. लेकिन निशा ने कहा कि वह अपने बच्चों और पति को नहीं छोड़ सकती है. इस बात पर दोनों में विवाद हुआ. विवाद के चलते उत्तेजित होकर निशा वहां से चली आई और खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. ये करने के बाद उसने इसकी सूचना दीपक को दी. दीपक ने जली व्यवस्था में उसके कपड़ों को बदलवा दिया. फिर निशा को अपनी लोअर और टीशर्ट दी, जो पहन कर निशा डॉक्टर के क्लीनिक पहुंची. डॉक्टर ने इसकी खबर परिजनों को दी. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी दीपक को निशा को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. 

---- समाप्त ----
इनपुट- फिरोज खान
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement