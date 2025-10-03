scorecardresearch
 

Feedback

रहस्यमय रोशनी, रात और खौफ... आसमान को देख दहशत में क्यों हैं गांव के गांव? प्रयागराज की ग्राउंड रिपोर्ट

प्रयागराज के ग्रामीण इन दिनों आसमान में रहस्यमय रोशनी देखकर दहशत में हैं. रात के अंधेरे में कई बार ऊपर कुछ रोशनी दिखी तो दिलों में डर पैदा हो गया. बच्चे सो नहीं पा रहे, पुरुष डंडा लेकर गश्त कर रहे हैं. पुलिस और प्रशासन ग्रामीणों को समझा रहे हैं, लेकिन अफवाहों का असर अब भी गांवों में है. प्रयागराज की यह कहानी हैरान कर देने वाली है.

Advertisement
X
खौफ में रात-रातभर जागते हैं गांवों के लोग. (Photo: Screengrab)
खौफ में रात-रातभर जागते हैं गांवों के लोग. (Photo: Screengrab)

प्रयागराज के कुछ ग्रामीण इलाकों में इन दिनों लोगों में ड्रोन का डर सता रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि आसमान पर एक हफ्ते पहले ड्रोन सात आठ बार चक्कर लगाते दिखाई पड़ा था. इसके बाद दिल में डर बैठ गया है. रात-रातभर सो नहीं पाते, पूरा परिवार चोरी के डर से जागता रहता है. प्रयागराज के गंगापार इलाके के बरई हरख के रहने वालों में दहशत है. उनके जैसे कई गांवों के महिला-पुरुष भी परेशान हैं.

ड्रोन से चोरी की अफवाह इस कदर फैल चुकी है कि लोग रातभर पहरा दे रहे हैं. हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ड्रोन से चोरी की अफवाह पर सख्त कदम उठाने की बात कही है. वहीं पुलिस ग्रामीण इलाकों में घूम-घूमकर लोगों को बता रही है कि ड्रोन एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है. इस पर सवार होकर कोई व्यक्ति किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकता. 

ग्रामीणों को जब-जब आसमान पर ड्रोन लाइट दिखती है तो लोग चोर-चोर कहकर इधर-उधर भागते दिखते हैं. हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद ड्रोन पिछले कई दिनों से गांव में नहीं नजर आया. फिर भी ग्रामीणों में दहशत है.

सम्बंधित ख़बरें

Villagers scared by drone rumors, police issued an alert.
ड्रोन की अफवाह से डरे ग्रामीण, पुलिस ने जारी किया अलर्ट 
Incident: A drone flying in UP, thieves fleeing! What is the truth?
यूपी में उड़ता ड्रोन, भागते चोर! ये अफवाह या हकीकत? देखें वारदात 
mysterious drone chor afwah
आसमान में रहस्यमय ड्रोन और खौफ में जीते लोग... यूपी में सन्नाटे को तोड़ती 'अफवाह' ने मचाई दहशत 
भीड़तंत्र का शिकार हुआ विक्षिप्त युवक (Photo: Screengrab)
चोरी के लिए ड्रोन से रेकी की उड़ी अफवाह, रात में पहरेदारी, भीड़ ने कई लोगों को पीटा 
ड्रोन और चोरी की अफवाह से दहशत में लोग 

Mysterious lights night fear villagers terrified sky shocking story

गंगापार इलाके के होलागढ़ के बरई हरख गांव में शाम के वक्त लोग घरों के बाहर बैठे हुए थे. हाथ में लाठी डंडे थे. बातचीत में कहा कि हम इसे अफवाह मानते हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहते हैं. गांव वालों के मुताबिक, ड्रोन को लेकर तरह-तरह की अफवाहें हैं. कहा जा रहा है कि ड्रोन चोरी कर रहे हैं या सामान उठा ले जा रहे हैं. पिछले एक हफ्ते में आठ-नौ बार ड्रोन जैसी लाइट दिखी. हमने इसे अफवाह समझा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: उड़ता ड्रोन, भागते चोर और काली रात के साए... एक अफवाह जो यूपी में बन गई खौफ की वजह

डर ऐसा है कि लोग जागते हैं. बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे. घर के पुरुष डंडा लेकर गश्त करते हैं. गांव में घटना नहीं हुई, पर आसपास की घटनाओं से दहशत है. लोग कहते हैं कि ड्रोन हमला कर मार देते हैं. डर इतना है कि पुरुष रात में सड़कों पर पहरा देते हैं.

गाव में ड्रोन की तलाश की, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया. वहीं गंगानगर के ऐसे कई गांवों में रात में बाइक से सफर किया, जहां सड़कों पर एक दो लोग दिखाई पड़े. ज्यादातर गांवों में लोग घरों के बाहर जागते मिले. गांव में टोली बनाकर सड़कों पर लोग घूम भी रहे थे.

Mysterious lights night fear villagers terrified sky shocking story

गंगानगर के ग्रामीण इलाके में होलागढ़ की पुलिस पहरा दे रही थी. इस दौरान इंस्पेक्टर होलागढ़ लोगों को जागरूक कर रहे थे. वे सरकारी जीप के लाउड स्पीकर पर लोगों को समझा रहे थे कि ड्रोन क्या है, उससे चोरी या फिर रात में रेकी कितनी मुश्किल है.

इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस को जैसे ही इस तरह की कोई सूचना मिलती है, तत्काल टीम को एक्टिव कर मौके पर भेजते हैं. लोगों को समझाते हैं कि ड्रोन व चोरी की आड़ में भोले भाले लोगों को निशाना न बनाया जाए. संदिग्ध व्यक्ति के मिलने पर पुलिस को तत्काल सूचना दी जाए, किसी भी हालत में कानून को हाथ में नहीं लिया जाए.

Advertisement

Mysterious lights night fear villagers terrified sky shocking story

पूरे मामले को लेकर डीसीपी ने क्या बताया?

ग्रामीण इलाके के डीसीपी कुलदीप गुनावत ने कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया और 112 पर कई बार ड्रोन उड़ने की सूचनाएं आई हैं, जिनकी पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की, लेकिन अधिकांश मामलों में पुष्टि नहीं हुई. ये स्पष्ट है कि अफवाहों के चलते दहशत फैल रही है. इसे रोकने के लिए पुलिस ने योजना बनाई है. रात में गश्त बढ़ाई गई है. ग्राम चौकीदारों की मीटिंग कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

लोगों को समझाया जा रहा है कि ड्रोन से चोरी संभव नहीं है. यह सामान्य उपकरण है. अधिकांशतः बच्चों के खिलौने के रूप में बिकता है. ड्रोन रखने वालों को थाने में रजिस्टर कराने के निर्देश दिए गए हैं. डीसीपी ने अपील है कि अफवाहों पर भरोसा न करें, न ही किसी को संदेह में चोर समझकर मारपीट करें. संदिग्ध स्थिति दिखे तो पुलिस को सूचित करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement