उड़ता ड्रोन, भागते चोर और काली रात के साए... एक अफवाह जो यूपी में बन गई खौफ की वजह

उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में इन दिनों एक अफवाह पैर पसार रही है. लोगों को खौफजदा कर रही है. आलम ये है कि सूबे की पुलिस इलाके में घूम-घूम कर लोगों को ये बता रही है कि ड्रोन एक खिलौना है, एक इलेक्ट्रोनिक गैजेट है. ड्रोन पर सवार होकर चोर किसी के घर में नहीं घुस सकते. लेकिन लोगों की शिकायत है कि जब-जब आसमान में ड्रोन दिखाई देता है, तभी जमीन पर चोर दौड़ते नजर आते हैं. इसकी वजह क्या है? चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी.

उड़ते ड्रोन की शक्ल में आसमान में 21वीं सदी का चमत्कार दिखाई देता है और जमीन पर ढोल बजा बजा कर बाबा आदम के दौर की मुनादी हो रही है. पता नहीं अचानक क्या हुआ है, यूपी को एक अजीब अफवाह ने जकड़ लिया है. एक पुरानी कहावत है कि अफवाहों के पैर नहीं होते. पर फिलहाल यूपी में इस अफवाह को ड्रोन के पर लग गए हैं. पूरब से लेकर पश्चिम और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक इस अफवाह ने लोगों की रात की नींद ही उड़ा दी है.

चलिए अब अफवाहों से बाहर निकलकर अफवाहों में जकड़े लोगों, उनके गांव और उनके इलाकों की कहानी जानते हैं. हुआ यूं कि कुछ वक्त पहले अचानक आसमान में लोगों को कोई चमकती चीज नजर आई. अब आसमान तो आसमान है. किसी एक इलाके या गांव के ऊपर तो इसका बसेरा है नहीं. नीली छतरी ने तो पूरी दुनिया को अपने सिर पर ले रखा है.

लिहाजा, देखते ही देखते पूरब से लेकर पश्चिम और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक लोगों को वही चमकती चीज आसमान में नजर आने लगी. मगर जब तक वो चीज आसमान में दिखाई दे रही थी, तब तो ठीक था. पर हुआ ये कि अचानक लोगों को लगा कि जब जब वो रहस्यमयी चीज आसामन में दिखती है, नीचे जमीन पर कई घर खाली हो जाते हैं. चोर घरों में हाथ साफ कर जाते हैं.

अब जैसे ही आसमान और जमीन के बीच का ये कनेक्शन जुड़ा एक अजीब अफवाह ने जन्म ले लिया. अफवाह ये कि यूपी में जब जब आसमान में ड्रोन उड़ता है जमीन पर चोर भागता है. लोगों ने बाकायदा इस अफवाह के मतलब भी समझाए. उनके हिसाब से यूपी में ड्रोन वाले चोर आ चुके हैं. वो पहले आसमान में ड्रोन उड़ाते हैं फिर ड्रोन के कैमरे से घरों को चुनते हैं. और उसके बाद जमीन पर मौजूद चोर उन घरों पर हाथ साफ कर जाते हैं. उन लोगों का दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों से ड्रोन वाले चोरों या चोरों के ड्रोन को देखा है.

अब इन चश्मदीदों से और आगे चलते हैं. उन बदकिस्मत घरवालों के पास जिनका घर चोरों ने लूट लिया. ड्रोन वाले चोरों ने. अब जाहिर है, जिनके घर लुटे हैं वो झूठ तो बोलेंगे नहीं. यानि चोरी तो हुई है. पर चोर ड्रोन पर सवार होकर चोरी कर रहा है, इसकी सच्चाई खुद पुलिस वालों को हजम नहीं हो रही थी. फिर हो ये रहा था कि अफवाहों ने इतनी तेजी से अपने पंख फैलाए थे कि गांव-गांव जिन्हें जरा भी किसी पर शक होता गावं वाले उसी को चोर समझकर उसकी खातिरदारी शुरू कर देते. ना जाने इस अफवाह के चक्कर में कितने शरीफ लोग चोर होने के शक में अब तक पिट चुके हैं.

पर सबसे अफसोसनाक वाक्या तो महाराजगंज में हुआ. वहां भी ड्रोन पर सवार चोरों की अचानक अफवाह उड़ी. फिर क्या था भीड़ इकट्ठा हो गई. दहशत पहले से ही थी, इसी दहशत के आलम में गांव के ही एक शख्स ने जो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ चोर पकड़ने आया था अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी. इस गोलीबारी में गांव की ही तीन बच्चियां और एक महिला घायल हो गई.

ऐसी ना जाने कितनी ही तस्वीरें और वीडियो हैं, जिनमें अफवाहों ने सीधे साधे इंसानों का बुरा हाल कर दिया है. आलम ये है कि बस जरा सा भी शक हुआ कि चोर समझ कर गांव का गांव बेकसूरों पर हाथ साफ करने निकल पड़ते हैं. ऐसी खबरें संतकबीरनगर, कन्नौज और अयोध्या से भी सामने आई हैं.

ड्रोन पर उड़ते चोर का सबसे दिलचस्प किस्सा तो गोंडा से सामने आया है. आपदा में अवसर इसी को कहते हैं. पूरे गांव में ड्रोन वाले चोर का शोर था. अचानक एक बहु और ननद को जबरदस्त आइडिया आया. बहू ने सास के और ननद ने भाभी के जेवर चुरा लिए. फिर शोर मचाया कि सबकुछ ड्रोन वाला चोर ले गया.

इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को भी दिखा ड्रोन

गोंडा में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को भी आसमान में एक ड्रोन दिखा. छात्रों को लगा ड्रोन के जरिए गर्ल्स हॉस्टल में झांकने की कोशिश की जा रही है. फिर क्या था सारे छात्र सीधे हड़ताल पर चले गए.

ठीक लखनऊ की दहलीज पर मौजूद इंदारा गांव में एक घर में शादी हो रही थी. अब जाहिर है चोर को दावत तो दी नहीं गई थी. लेकिन चोर भी चालाक था. गांव वालों की बातों पर यकीन करें तो चोर ने सबसे पहले रात के अंधेरे में ड्रोन उड़ाया. शादी के घर का मुआयना किया और फिर पूरा घर ही खाली कर गया.

अब जाहिर है, जब गांव-गांव उड़ते ड्रोन और भागते चोर की कहानी पहुंच चुकी हो तो फिर गांव वालों का परेशान होना भी लाजिमी है. लिहाजा हुआ ये कि अब हर गांव ने रात-रात भर जागकर गांव की रखवाली शुरू कर दी. उनकी निगाहें एक साथ दो चीजों को तलाशती. आसमान में ड्रोन को और जमीन पर चोर को.

गांव में पहुंच रही हैं पुलिस की टीम

अब दो चार गांव की बात होती तो पुलिस कबका निपट लेती. पर हर बीतते दिन के साथ उड़ते ड्रोन और भागते चोर ने गांव-गांव इस अफवाह को पहुंचा दिया. लिहाजा अब पुलिस को भी जागना पड़ा. पुलिस की अलग अलग टीमें अब अलग अलग गांव में पहुंचनी शुरू हो गईं.

बाकायदा गांव वालों को इकट्ठा किया जाता है. उन्हें ड्रोन की टेक्नोल़ॉजी बताई जाती है. उन्हें ये भी बताया जाता है कि ड्रोन वाले चोर से डरने की जरूरत नहीं है. ड्रोन पर चोर लटक कर नहीं आ सकता. ड्रोन तो बच्चों का खिलौना है. इसलिए इससे डरें नहीं. अब पता नहीं पुलिस लोगों को कितना समझा पाई और लोग समझ पाए. पर सच्चाई ये है कि उड़ता ड्रोन और भागते चोर अब भी लोगों को डरा रहे हैं.

