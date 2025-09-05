मुजफ्फरनगर में तमंचे से फायरिंग कर युवक ने बनाई Reel, पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तमंचे से फायरिंग कर शौकिया रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. दरअसल, दो दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक सीना तानकर तमंचे से फायरिंग करता नजर आ रहा था.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की. पहचान करने पर पता चला कि यह युवक दक्ष है, जिसने अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए रील बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड की.

अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए बनाई रील

पुलिस ने आरोपी दक्ष को सिविल लाइन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने महज शौक के लिए यह रील बनाई थी और उसे अंदाजा नहीं था कि यह उसकी मुसीबत बन जाएगी. इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने कहा कि दो दिन पूर्व वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लिया गया था.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जेल भेजा

इसमें एक युवक अवैध तमंचे से फायरिंग करता दिखा. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान की और उसे तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है. यह मामला बताता है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में कानून का उल्लंघन करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है.

