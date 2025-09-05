scorecardresearch
 

Feedback

मुजफ्फरनगर में तमंचे से फायरिंग कर युवक ने बनाई Reel, पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल

मुजफ्फरनगर में शौकिया रील बनाने के लिए तमंचे से फायरिंग करने वाले युवक दक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. आरोपी को अवैध तमंचे के साथ पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया.

Advertisement
X
पिस्टल से साथ बनाई रील (Photo: Screengrab)
पिस्टल से साथ बनाई रील (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तमंचे से फायरिंग कर शौकिया रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. दरअसल, दो दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक सीना तानकर तमंचे से फायरिंग करता नजर आ रहा था.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की. पहचान करने पर पता चला कि यह युवक दक्ष है, जिसने अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए रील बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड की.

अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए बनाई रील

सम्बंधित ख़बरें

थाने में REEL बनाना पड़ा महंगा 
Four friends riding a bike died (Photo: ITG)
ग्रेटर नोएडा: नई बाइक से REEL बनाने निकले 4 दोस्त, सड़क हादसे में चारों की मौत 
कमर में पिस्टल लगाए ग्राम रक्षा समिति सदस्य.
पिस्टल के साथ थाने में REEL बनाना पड़ा महंगा, समिति की सदस्यता से हटाया गया शख्स 
Man Make Reel in Police Station
थाने में Reel बनाकर सोशल मीडिया पर की वायरल, फिर लंगड़ाता हुआ आया नजर, कान पकड़कर मांगी माफी 
Minor boy standing with mobile phone in hand
ट्रेन पर चढ़कर Reel बना रहा था नाबालिग, हाई पावर वाले केबिल की चपेट में आने से झुलसा 

पुलिस ने आरोपी दक्ष को सिविल लाइन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने महज शौक के लिए यह रील बनाई थी और उसे अंदाजा नहीं था कि यह उसकी मुसीबत बन जाएगी. इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने कहा कि दो दिन पूर्व वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लिया गया था.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जेल भेजा

इसमें एक युवक अवैध तमंचे से फायरिंग करता दिखा. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान की और उसे तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है. यह मामला बताता है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में कानून का उल्लंघन करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शेड्यूल
    Advertisement