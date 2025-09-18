scorecardresearch
 

मुजफ्फरनगर: गाली का विरोध करने पर महिला को सरेराह पीटा, घटना CCTV में कैद

मुजफ्फरनगर के नवाबपुरा मोहल्ले में गाली गलौज का विरोध करने पर महिला की सरेराह पिटाई कर दी गई. घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. महिला की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपी शोएब को गिरफ्तार कर लिया है.

महिला को पीटने की घटना CCTV में कैद (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. मंडी कोतवाली क्षेत्र के नवाबपुरा मोहल्ले में रहने वाली महिला साबरीन ने आरोप लगाया है कि रिश्ते में खाला का बेटा शोएब उसे लगातार गाली गलौज और बदतमीजी करता था. जब उसने इसका विरोध किया तो शोएब ने अपने भाई सावेज के साथ मिलकर सरेराह उसकी जमकर पिटाई कर दी.

यह पूरी घटना पास के ही एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह आरोपी महिला की बेरहमी से पिटाई कर रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया.

महिला की सरेराह पिटाई 

घटना 15 सितंबर की बताई जा रही है. पीड़ित महिला ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद मंडी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी शोएब को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

घटना सीसीटीवी में कैद 

इस घटना से इलाके में गुस्सा और डर का माहौल है. लोग खुलेआम महिला की पिटाई के इस मामले को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

