मोहल्ले में बाइक स्टंट करने से रोका तो चाकू से गोदकर ले ली जान, अस्पताल ले जाते हुए मौत

मुजफ्फरनगर के खालापार में 25 वर्षीय युवक ने मोहल्ले में बाइक से स्टंट कर रहे अन्य युवक को टोका तो उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल पीड़ित की मेरठ ले जाते वक्त मौत हो गई.

बाइक स्टंट करने से रोका तो चाकू गोदकर ले ली युवक की जान (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने बाइक से स्टंट करने वाले मोहल्ले के युवक को टोका तो बदले में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा.

दरसअल हुआ यूं कि खालापार थाना क्षेत्र स्थित दक्षिणी खालापार के वार्ड 48 में मंगलवार शाम एक 25 वर्षीय अफसार नाम के युवक ने अपने ही मोहल्ले के साहिल को जब बाइक से स्टंट करने पर रोका तो साहिल ने सपा वार्ड सभासद अपने चाचा अन्नू और आवेज के साथ मिलकर अफसार पर चाकू से हमला बोल दिया.
 
अफसार गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना को अंजाम देकर आरोपी जहां मौके से फरार हो गए तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया .उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में ही अफसार की मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि आरोपी युवक साहिल बाइक से मोहल्ले में रोजाना स्टंट किया करता था.अक्सर गली के बच्चे इस स्टंट की चपेट में आ जाया करते थे. इसी को लेकर अफसार ने साहिल को रोका था लेकिन बदले में उसे उसकी हत्या ही कर दी गई.

इस घटना के बाद जहां अफसार के परिजन आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो वहीं पुलिस भी अब इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है.

 

