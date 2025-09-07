scorecardresearch
 

Feedback

परिजनों ने तय कर दिया रिश्ता... बेटी ने शादी से इनकार किया तो पिता ने मार डाला, मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज वारदात

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां 19 साल की लड़की की उसके पिता ने गला घोंटकर हत्या कर दी. वजह यह बताई जा रही है कि परिजनों ने अपनी पसंद से उसका रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन लड़की ने इसका विरोध किया. इसी से नाराज होकर पिता ने खौफनाक कदम उठा लिया.

Advertisement
X
शादी का विरोध करने पर बेटी की कर दी हत्या. (Photo: Representational)
शादी का विरोध करने पर बेटी की कर दी हत्या. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने अपनी बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देकर पिता खुद थाने पहुंचा और सरेंडर करते हुए जुल्म कबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसी के साथ मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

दरअसल, यह घटना खालापार थाना क्षेत्र स्थित किदवई नगर की है. यहां गयूर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी 19 साल की बेटी आरजू की चारपाई पर सोते समय गला घोंटकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता खुद थाने पहुंचा और अपना जुल्म कबूल करते हुए पूरा किस्सा पुलिस को सुना दिया.

muzaffarnagar honour killing father strangles daughter marriage

सम्बंधित ख़बरें

death dead body
पिता ने बेटी की हत्या कर दिया आत्महत्या का रूप, प्रेम प्रसंग से गुस्से में था आरोपी  
TRIPLE MURDER
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खौफनाक अंत, महिला, बहन और बेटी की हत्या, शवों को रेल की पटरियों पर फेंका  
Mother Roshni killed her daughter in lucknow
पति पर अत्याचार, अवैध संबंध और बेटी की हत्या... दिल दहला देगी इस बेरहम मां की खौफनाक करतूत 
knife in hand
नहीं वापस लिया बेटी की हत्या का केस, महिला पर सरेराह चाकू से किया जानलेवा हमला 
Reel made rail
मुजफ्फरनगर में तमंचे से फायरिंग कर युवक ने बनाई Reel, पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल 

यह भी पढ़ें: पुरुलिया: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खौफनाक अंत, महिला, बहन और बेटी की हत्या, शवों को रेल की पटरियों पर फेंका

पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ने कहा कि उसने अपनी बेटी का रिश्ता देवबंद में तय किया था, लेकिन बेटी शादी के लिए राजी नहीं थी. इसी वजह से उसे शक हुआ कि कहीं किसी अन्य युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तभी वह शादी नहीं करना चाहती. इस बात से नाराज होकर उस वक्त बेटी की हत्या कर दी, जब वह चारपाई पर सोई हुई थी.

Advertisement

वारदात को लेकर क्या बोले पुलिस अधिकारी?

इस घटना को लेकर सीओ सिटी सिद्धार्थ के. मिश्रा ने बताया कि थाना खालापार के किदवई नगर चौकी में एक पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी. इस व्यक्ति ने स्वयं थाने आकर घटना की सूचना दी और पूरी कहानी बताते हुए वारदात की जिम्मेदारी ली. उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. इस मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement