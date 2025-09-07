परिजनों ने तय कर दिया रिश्ता... बेटी ने शादी से इनकार किया तो पिता ने मार डाला, मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज वारदात

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने अपनी बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देकर पिता खुद थाने पहुंचा और सरेंडर करते हुए जुल्म कबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसी के साथ मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

दरअसल, यह घटना खालापार थाना क्षेत्र स्थित किदवई नगर की है. यहां गयूर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी 19 साल की बेटी आरजू की चारपाई पर सोते समय गला घोंटकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता खुद थाने पहुंचा और अपना जुल्म कबूल करते हुए पूरा किस्सा पुलिस को सुना दिया.

पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ने कहा कि उसने अपनी बेटी का रिश्ता देवबंद में तय किया था, लेकिन बेटी शादी के लिए राजी नहीं थी. इसी वजह से उसे शक हुआ कि कहीं किसी अन्य युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तभी वह शादी नहीं करना चाहती. इस बात से नाराज होकर उस वक्त बेटी की हत्या कर दी, जब वह चारपाई पर सोई हुई थी.

वारदात को लेकर क्या बोले पुलिस अधिकारी?

इस घटना को लेकर सीओ सिटी सिद्धार्थ के. मिश्रा ने बताया कि थाना खालापार के किदवई नगर चौकी में एक पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी. इस व्यक्ति ने स्वयं थाने आकर घटना की सूचना दी और पूरी कहानी बताते हुए वारदात की जिम्मेदारी ली. उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. इस मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

