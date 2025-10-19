मुजफ्फरनगर से लापता शोएब का 12 दिनों बाद मिला शव, कार शामली से बरामद

उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर जिले से लापता हुए 22 साल के कार चालक शोएब का शव करीब बारह दिन बाद सहारनपुर में मिला है. उसका शव बुरी तरह क्षत-विक्षत अवस्था में बिहारगढ़ क्षेत्र में बरामद हुआ, जबकि उसकी कार तीन दिन पहले शामली जिले से मिली थी. इस घटनाक्रम ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

देवबंद से हुआ था लापता

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शोएब मुज़फ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के खुद्दा गांव का रहने वाला था. वह सात अक्टूबर को अपनी कार लेकर बुकिंग पर देवबंद गया था. इसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था और परिवार के लोग लगातार उसकी तलाश में जुटे थे. परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी.

12 दिनों बाद मिली लाश

सर्किल ऑफिसर (सीओ) रवि शंकर ने बताया कि सहारनपुर के बिहारगढ़ इलाके में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. जांच के दौरान शव की पहचान शोएब के रूप में की गई. शव की हालत देखकर स्पष्ट है कि युवक की निर्मम तरीके से हत्या की गई है.

सीओ ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारणों की पुष्टि की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है और मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

परिवार ने आशंका जताई है कि शोएब को झांसे में लेकर उसकी कार हड़पने की साजिश रची गई थी. ग्रामीणों का कहना है कि शोएब मेहनती और सीधा-सादा युवक था जो स्थानीय स्तर पर टैक्सी चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था.

पुलिस टीम ने तीन जिलों मुज़फ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में समन्वय स्थापित कर जांच को आगे बढ़ाया है. यह मामला अब हत्या और लूट के एंगल से भी देखा जा रहा है. इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश दोनों पैदा कर दिए हैं.

