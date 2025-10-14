scorecardresearch
 

'ये हिंदुस्तान के बहुत अच्छे इंसान हैं...', मदीना पहुंचे मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ, वीडियो ने जीता दिल

Premanand Maharaj: प्रयागराज के रहने वाले मुस्लिम युवक सूफियान ने अपने वीडियो के माध्यम से धार्मिक सौहार्द का संदेश दिया है. सूफियान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर धार्मिक सद्भाव और इंसानियत के लिए मिसाल बन गया है.

मुस्लिम युवक ने मदीना से प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ.(Photo:Screengrab)
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गंगा-जमुनी तहजीब की एक अनूठी और मार्मिक मिसाल सामने आई है. यहां के रहने वाले सूफियान इलाहाबादी नामक युवक ने उमरा करने के दौरान मदीना से हिंदू संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ मांगी है. सूफियान ने एक मिनट 20 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो के बैकग्राउंड में मदीना की मस्जिद दिखाई दे रही है.

प्रयागराज के शाहगंज थाना इलाके स्थित नखास कोना निवासी इन दिनों मदीना दौरे पर हैं. सूफियान ने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, जिसमें प्रेमानंद महाराज की तस्वीर दिख रही है. 

सूफियान कह रहे हैं, "ये हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे इंसान हैं. मुझे मालूम चला कि इनकी तबियत ठीक नहीं है. मैं यहां से दुआ करता हूं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं. ये बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं."

उसने आगे कहा, "हम मदीने शहर से हिंदू भाई के लिए दुआ करते हैं. न हिंदू, न मुसलमान केवल नेक इंसान होना चाहिए. हम महाराज जी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए." 

इससे पहले मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम (पूर्व में होशंगाबाद) निवासी आरिफ खान चिश्ती संत प्रेमानंद जी महाराज को अपनी किडनी दान करने की इच्छा जताई थी.

इसके लिए उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज और जिला प्रशासन को एक पत्र भेजा था. हालांकि, संत के आश्रम ने विनम्रतापूर्वक इस आग्रह को स्वीकार करने से मना कर दिया था. 

---- समाप्त ----
