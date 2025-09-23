scorecardresearch
 

Feedback

गाजियाबाद: केले बेच रहे युवक ने बच्ची के साथ की शर्मनाक हरकत, लोगों ने जमकर पीटा

गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र के अर्थला मोहल्ले में केले बेचने वाले युवक नौशाद ने 7 साल की मासूम बच्ची से गलत हरकत की. घटना सीसीटीवी में कैद हुई. 21 सितंबर को दोबारा इलाके में आने पर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा.

Advertisement
X
21 सितंबर को नौशाद वापस आया तो लोगों ने जमकर पीटा. (Photo: Screengrab)
21 सितंबर को नौशाद वापस आया तो लोगों ने जमकर पीटा. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके के अर्थला मोहल्ले में एक साधारण शाम की शुरुआत हुई, जो जल्द ही एक दर्दनाक बन गई. सात साल की मासूम रिया (बदला हुआ नाम) अपनी मां के साथ घर के बाहर खेल रही थी. तभी, इलाके में केले बेचने वाला मुस्लिम युवक नौशाद आया. उसकी टोकरी में चमचमाते पीले केले थे, लेकिन उसके मन में कुछ और ही काला अंधेरा छिपा था. रिया ने कुछ केले मांगे, लेकिन नौशाद ने उसे अकेले बुलाया. बच्ची निर्दोष भाव से उसके पास गई, और यहीं से शर्मनाक हरकत की शुरुआत हुई.

गलत हरकत कर रहा था
सीसीटीवी कैमरे ने सब कुछ कैद कर लिया. फुटेज में साफ दिख रहा था कि नौशाद रिया का पैर चूम रहा था, उसे गलत तरीके से छू रहा था. उसकी आंखों में एक विकृत लालसा झलक रही थी. रिया डर गई, लेकिन छोटी उम्र में उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है. वह चुपचाप घर लौट आई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनजाना भय मंडरा रहा था. तभी, पड़ोस की एक महिला ने कुछ संदिग्ध देख लिया. उसने रिया की मां को बताया, और घर में हड़कंप मच गया.

परिवार ने तुरंत आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. स्क्रीन पर नौशाद की काली करतूत साफ नजर आ रही थी. गुस्से और दर्द से भरा परिवार आरोपी को तलाशने लगा, लेकिन वह तब तक फरार हो चुका था. रातें कटने लगीं, रिया के सपनों में वह भयानक चेहरा घूमने लगा. बच्ची चुपचाप कोने में सिमट जाती, आंसू बहाती. पिता का दिल टूट गया. उन्होंने कहा, मेरी बेटी इतनी छोटी है, वह तो कुछ समझ भी नहीं पाती. ये जानवरों जैसी हरकत कैसे कर देते हैं?

सम्बंधित ख़बरें

लंबे समय से सेक्स रैकेट का कारोबार चल रहा था. (Photo: Screengrab)
अयोध्या में पुलिस चौकी के नजदीक चल रहा था सेक्स रैकेट, 11 लड़कियां पकड़ी गईं, Video वायरल 
GHAZIABAD WOMEN POLICE OFFICERS CONDUCTED ENCOUNTER CRIMINAL PLEAD
'पुलिस पर चलाएगा गोली...' सॉरी मैम बचने के लिए चलाई थी, अब कुछ नहीं करूंगा  
In Ghaziabad, the female police conducted an encounter, resulting in the injury of a criminal.
गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम ने किया एनकाउंटर, बदमाश घायल 
Encounter with a criminal in Ghaziabad, fired a shot to escape.
'सॉरी मैम...', महिला पुलिसकर्मि‍यों से बोला एनकाउंटर में जख्मी बदमाश 
Female police officers carried out an encounter in Ghaziabad (Photo- ITG)
'अब नहीं करूंगा गलती', एनकाउंटर के बाद महिला पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया बदमाश  
Advertisement

21 सितंबर को नौशाद दोबारा केले बेचने आया
दिन बीतते गए. 21 सितंबर को नौशाद दोबारा इलाके में केले बेचने आया. बाजार में चहल-पहल थी, लेकिन जैसे ही लोग उसे पहचाने, आग बबूला हो गए. पब्लिक और हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा हो गए. 'ये हैवान है.' चिल्लाते हुए उन्होंने नौशाद को पकड़ लिया. सड़क पर जमकर पिटाई हुई. लोग गुस्से से कांप रहे थे, महिलाएं रो रही थीं. नौशाद चीखा, मांगा, लेकिन किसी ने दया नहीं दिखाई. आखिरकार, उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.

थाना साहिबाबाद पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर नौशाद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इलाके में सन्नाटा छा गया. रिया अब भी डरती है, लेकिन परिवार का साथ उसे ताकत दे रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement