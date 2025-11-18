मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का हाई प्रोफाइल वेडिंग रिसेप्शन, ओवैसी-सिब्बल समेत पहुंची ये बड़ी हस्तियां, देखें- PHOTOS

मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की शादी के रिसेप्शन में दिग्गजों का जमावड़ा लगा. पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, सांसद असदुद्दीन ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन, प्रिया सरोज, इमरान मसूद और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल समेत कई नामी-गिरामी हस्तियां इस रिसेप्शन में शिरकत करने पहुंची थीं. ये वेडिंग रिसेप्शन दिल्ली में हुआ था, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं.

और पढ़ें

आपको बता दें कि उमर अंसारी की शादी यूपी के गाजीपुर (मोहम्दाबाद) निवासी फातिमा से हुई है. 17 नवंबर की रात दिल्ली के एक लॉन में भव्य रिसेप्शन हुआ जिसमें कई राजनीतिक हस्तियों ने पहुंचकर वर-वधू को आशीर्वाद दिया. इस कार्यक्रम में शहाबुद्दीन के बेटे और बिहार के विधायक ओसामा भी शामिल रहे.

मेहमानों की अगवानी खुद गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी कर रहे थे, जबकि पूरे आयोजन की जिम्मेदारी उमर के बड़े भाई अब्बास अंसारी और भाभी निकहत अंसारी ने संभाली थी. यह वेडिंग रिसेप्शन 15 नवंबर को हुए गुपचुप निकाह के बाद आयोजित किया गया, जिसे परिवार ने बेहद निजी रखा था.

निकाह दिल्ली के अशोक लॉन में संपन्न हुआ था, जिसमें परिवार के चुनिंदा सदस्यों को ही शामिल किया गया. कार्यक्रम में गोपनीयता बनाए रखने का अनुरोध किया गया था, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद जानकारी सार्वजनिक हो गई.

Advertisement

निकाह के दौरान उमर अपने पिता मुख्तार अंसारी और मां अफशां अंसारी को याद करते हुए भावुक हो गए थे और उन्होंने स्टेज पर पत्नी को अपने पिता की तस्वीर भी दिखाई थी. इस मौके पर अफशां अंसारी मौजूद नहीं थीं, क्योंकि उनके खिलाफ एक लाख रुपये का इनाम और वारंट जारी है.

मालूम हो कि उमर अंसारी हाल ही में 30 अक्टूबर को कासगंज जेल से रिहा हुए थे. उन पर मां के फर्जी हस्ताक्षर करवाने का आरोप था, जिसके चलते 3 अगस्त को उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और बाद में सुरक्षा कारणों से कासगंज जेल भेज दिया गया था.

उमर की दुल्हन फातिमा गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कस्बे के जाने-माने कारोबारी मलिक मियां की नातिन हैं. बताया जाता है कि दोनों एक-दूसरे से पहले से परिचित थे और परिवार की सहमति के बाद यह रिश्ता तय हुआ. रिसेप्शन में परिवार की मौजूदगी और राजनीतिक चेहरों का आना इस शादी को चर्चा में बनाए हुए है.

---- समाप्त ----