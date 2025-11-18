scorecardresearch
 

मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का हाई प्रोफाइल वेडिंग रिसेप्शन, ओवैसी-सिब्बल समेत पहुंची ये बड़ी हस्तियां, देखें- PHOTOS

मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी और फातिमा के वेडिंग रिसेप्शन में दिल्ली में दिग्गजों का जमावड़ा लगा. इस भव्य रिसेप्शन में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, असदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल, इमरान मसूद, इकरा हसन और प्रिया सरोज जैसी हस्तियों ने शिरकत की. मेहमानों की अगवानी सपा सांसद अफजाल अंसारी ने की. यह रिसेप्शन 15 नवंबर को हुए गुपचुप निकाह के बाद आयोजित किया गया था.

उमर अंसारी का वेडिंग रिसेप्शन (Photo- Screengrab)
आपको बता दें कि उमर अंसारी की शादी यूपी के गाजीपुर (मोहम्दाबाद) निवासी फातिमा से हुई है. 17 नवंबर की रात दिल्ली के एक लॉन में भव्य रिसेप्शन हुआ जिसमें कई राजनीतिक हस्तियों ने पहुंचकर वर-वधू को आशीर्वाद दिया. इस कार्यक्रम में शहाबुद्दीन के बेटे और बिहार के विधायक ओसामा भी शामिल रहे.

आपको बता दें कि उमर अंसारी की शादी यूपी के गाजीपुर (मोहम्दाबाद) निवासी फातिमा से हुई है. 17 नवंबर की रात दिल्ली के एक लॉन में भव्य रिसेप्शन हुआ जिसमें कई राजनीतिक हस्तियों ने पहुंचकर वर-वधू को आशीर्वाद दिया. इस कार्यक्रम में शहाबुद्दीन के बेटे और बिहार के विधायक ओसामा भी शामिल रहे. 

मेहमानों की अगवानी खुद गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी कर रहे थे, जबकि पूरे आयोजन की जिम्मेदारी उमर के बड़े भाई अब्बास अंसारी और भाभी निकहत अंसारी ने संभाली थी. यह वेडिंग रिसेप्शन 15 नवंबर को हुए गुपचुप निकाह के बाद आयोजित किया गया, जिसे परिवार ने बेहद निजी रखा था. 

निकाह दिल्ली के अशोक लॉन में संपन्न हुआ था, जिसमें परिवार के चुनिंदा सदस्यों को ही शामिल किया गया. कार्यक्रम में गोपनीयता बनाए रखने का अनुरोध किया गया था, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद जानकारी सार्वजनिक हो गई. 

निकाह के दौरान उमर अपने पिता मुख्तार अंसारी और मां अफशां अंसारी को याद करते हुए भावुक हो गए थे और उन्होंने स्टेज पर पत्नी को अपने पिता की तस्वीर भी दिखाई थी. इस मौके पर अफशां अंसारी मौजूद नहीं थीं, क्योंकि उनके खिलाफ एक लाख रुपये का इनाम और वारंट जारी है. 

मालूम हो कि उमर अंसारी हाल ही में 30 अक्टूबर को कासगंज जेल से रिहा हुए थे. उन पर मां के फर्जी हस्ताक्षर करवाने का आरोप था, जिसके चलते 3 अगस्त को उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और बाद में सुरक्षा कारणों से कासगंज जेल भेज दिया गया था. 

उमर की दुल्हन फातिमा गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कस्बे के जाने-माने कारोबारी मलिक मियां की नातिन हैं. बताया जाता है कि दोनों एक-दूसरे से पहले से परिचित थे और परिवार की सहमति के बाद यह रिश्ता तय हुआ. रिसेप्शन में परिवार की मौजूदगी और राजनीतिक चेहरों का आना इस शादी को चर्चा में बनाए हुए है. 

