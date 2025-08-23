मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को गाजीपुर जेल से कासगंज जिला जेल शिफ्ट किया गया

गैंगस्टर से राजनेता बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाज़ीपुर जेल से कासगंज जिला जेल शिफ्ट कर दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई शासन के आदेश के बाद की गई. कोतवाली थाना प्रभारी (SHO) दीनदयाल पांडे ने जानकारी दी कि उमर अंसारी को शुक्रवार देर रात गाज़ीपुर से कासगंज जिला जेल भेजा गया. उमर की गिरफ्तारी इसी महीने 3 अगस्त को लखनऊ से हुई थी.

फर्जी दस्तावेज़ लगाने का आरोप

पुलिस के अनुसार, उमर अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने अदालत में अपनी पिता मुख्तार अंसारी की ज़ब्त संपत्ति को छुड़ाने के लिए दायर एक अर्जी में फर्जी दस्तावेज़ पेश किए. यह संपत्ति उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कुर्क की गई थी. जांच में पता चला कि अर्जी में लगाए गए दस्तावेज़ों में उनकी मां अफशां अंसारी के जाली हस्ताक्षर शामिल हैं.

अफशां अंसारी पर इनाम

पुलिस का कहना है कि दस्तावेज़ों की जांच के दौरान जब धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ तो मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया. इस मामले में उमर की मां अफशां अंसारी को भी आरोपी बनाया गया है. वह लंबे समय से फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया है.

सख़्ती के संकेत

सूत्रों के मुताबिक, उमर अंसारी को गाज़ीपुर से कासगंज जेल शिफ्ट किए जाने के पीछे सुरक्षा और प्रशासनिक कारण बताए जा रहे हैं. हाल के दिनों में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार से जुड़े मामलों में लगातार सख़्त कार्रवाई देखने को मिल रही है. सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत ज़ब्त संपत्तियों को लेकर भी सख़्ती बरत रही है.

मुख्तार अंसारी परिवार पर दबाव

मुख्तार अंसारी के निधन के बाद भी उनके परिवार पर प्रशासन का दबाव लगातार बढ़ा हुआ है. उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी पहले से ही कई मामलों में जेल में बंद हैं. अब छोटे बेटे उमर की गिरफ्तारी और जेल बदलने की कार्रवाई ने परिवार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. अधिकारियों का कहना है कि जेल प्रशासन लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए है और आगे की कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी.

