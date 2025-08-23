scorecardresearch
 

Feedback

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को गाजीपुर जेल से कासगंज जिला जेल शिफ्ट किया गया

गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाज़ीपुर जेल से कासगंज जिला जेल भेजा गया है. उमर पर कोर्ट में फर्जी दस्तावेज़ लगाने का आरोप है, जिसमें उनकी मां अफशां अंसारी के जाली हस्ताक्षर शामिल बताए जा रहे हैं. पुलिस ने केस दर्ज किया है और अफशां पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है.

Advertisement
X
उमर पर कोर्ट में फर्जी दस्तावेज़ लगाने का आरोप है- (File Photo: ITG)
उमर पर कोर्ट में फर्जी दस्तावेज़ लगाने का आरोप है- (File Photo: ITG)

गैंगस्टर से राजनेता बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाज़ीपुर जेल से कासगंज जिला जेल शिफ्ट कर दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई शासन के आदेश के बाद की गई. कोतवाली थाना प्रभारी (SHO) दीनदयाल पांडे ने जानकारी दी कि उमर अंसारी को शुक्रवार देर रात गाज़ीपुर से कासगंज जिला जेल भेजा गया. उमर की गिरफ्तारी इसी महीने 3 अगस्त को लखनऊ से हुई थी.

फर्जी दस्तावेज़ लगाने का आरोप
पुलिस के अनुसार, उमर अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने अदालत में अपनी पिता मुख्तार अंसारी की ज़ब्त संपत्ति को छुड़ाने के लिए दायर एक अर्जी में फर्जी दस्तावेज़ पेश किए. यह संपत्ति उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कुर्क की गई थी. जांच में पता चला कि अर्जी में लगाए गए दस्तावेज़ों में उनकी मां अफशां अंसारी के जाली हस्ताक्षर शामिल हैं.

अफशां अंसारी पर इनाम
पुलिस का कहना है कि दस्तावेज़ों की जांच के दौरान जब धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ तो मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया. इस मामले में उमर की मां अफशां अंसारी को भी आरोपी बनाया गया है. वह लंबे समय से फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया है.

सम्बंधित ख़बरें

अवैध कमाई की संपत्ति पर ईडी का शिकंजा (Photo: Representational)
ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व सांसद अतुल राय और मुख्तार अंसारी के करीबियों की 4.18 करोड़ की संपत्ति अटैच 
Abbas Ansari gets big relief from High Court (file photo)
मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी होगी बहाल, हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत 
cm yogi adityanath and mukhtar ansari
मुख्तार अंसारी के सामने हर दांव विफल, क्या अब मऊ में BJP खिला पाएगी कमल? 
Umar Ansari and Afzal Ansari (Photo- ITG)
'उमर अंसारी कुछ लोगों को खटकने लगा था...', भतीजे की गिरफ्तारी पर भड़के गाजीपुर सांसद अफजाल 
Mukhtar Ansari son Umar Ansari arrested (Photo- ITG)
आधी रात गिरफ्तारी, वज्र वाहन से पेशी... जब उमर अंसारी ने जोड़े हाथ; वकील लियाकत अली फरार  
Advertisement

सख़्ती के संकेत
सूत्रों के मुताबिक, उमर अंसारी को गाज़ीपुर से कासगंज जेल शिफ्ट किए जाने के पीछे सुरक्षा और प्रशासनिक कारण बताए जा रहे हैं. हाल के दिनों में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार से जुड़े मामलों में लगातार सख़्त कार्रवाई देखने को मिल रही है. सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत ज़ब्त संपत्तियों को लेकर भी सख़्ती बरत रही है.

मुख्तार अंसारी परिवार पर दबाव
मुख्तार अंसारी के निधन के बाद भी उनके परिवार पर प्रशासन का दबाव लगातार बढ़ा हुआ है. उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी पहले से ही कई मामलों में जेल में बंद हैं. अब छोटे बेटे उमर की गिरफ्तारी और जेल बदलने की कार्रवाई ने परिवार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. अधिकारियों का कहना है कि जेल प्रशासन लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए है और आगे की कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement