scorecardresearch
 

Feedback

दबंग बहुरानी...आधी रात को लड़के लेकर पहुंची ससुराल, दरवाजा खुलते ही बरसाई गोलियां

मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में एक विवाहिता आधी रात दो साथियों संग ससुराल पहुंची और दरवाजा खुलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोलीबारी सीसीटीवी में कैद होकर वायरल हो गई। शादी के बाद से रिश्तों में तनाव और पैसों की मांग के आरोप लगे थे. पुलिस ने महिला और साथियों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
मुरादाबाद में आधी रात को ससुराल पहुंची बहू ने की फायरिंग (Photo: ITG)
मुरादाबाद में आधी रात को ससुराल पहुंची बहू ने की फायरिंग (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कटघर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता सबिया खान अपने दो साथियों के साथ ससुराल पहुंची. उसने किसी दबंग की तरह दरवाजे पर खड़े होकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. घटना का पूरा वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शादी के बाद से ही रिश्तों में खटास

पीड़ित फरमान पुत्र बाबू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी साल 2020 में बिजनौर निवासी सबिया खान से हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों के रिश्तों में तनाव बना रहा और सबिया अपने मायके चली गई. आरोप है कि समझौते के नाम पर सबिया कई बार मोटी रकम ले चुकी है और लगातार रुपए की मांग कर परिवार को ब्लैकमेल करती रहती है.

सम्बंधित ख़बरें

In Etawah, daughter-in-law brutally beat her elderly mother-in-law (photo- screengrab)
इटावा: बहू ने बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटा, बचाने की गुहार लगाता रहा मासूम, वीडियो वायरल 
बहू ने प्रेमी संग कर दी ससुर की हत्या. (Photo: Screengrab)
बहू ने प्रेमी संग रची साजिश, ससुर को करंट देकर मार डाला... छत्तीसगढ़ के बालोद में खौफनाक कांड 
आधी रात बहू़ पहुंची ससुराल, बरसाईं गोलियां  
SSP ने रिपोर्ट मिलते ही तत्काल निलंबित कर दिया. (Photo: Representational )
मुरादाबाद: गोमांस लदी कार का मामला दबाने में थाना प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड 
बॉयफ्रेंड ही निकला नर्स का हत्यारा, देखें खुलासा  

आधी रात नकाब लगाकर पहुंची ससुराल, की गोलीबारी

जानकारी के मुताबिक, 14 सितंबर की रात करीब दो बजे सबिया खान अपने भाई अयान और अन्य साथियों के साथ फरमान के घर पहुंची. वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पीड़ित पक्ष के घर की बहू काली ड्रेस और नकाब पहनकर गालियां दे रही है, जबकि उसके साथी दरवाजा पीटते हैं. वे एक - एक कर दरवाजे पर लातें मारते हैं और दरवाजा खुलते ही सबिया ने हाथ में तमंचा लेकर फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान फरमान का भाई फैजान बाल-बाल बच गया. गोलियों के निशान अब भी घर की दीवारों पर मौजूद हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, आधी रात को हुई गोलीबारी से पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया. लोग इस घटना के बाद महिला को 'दबंग बहू' कहकर चर्चा कर रहे हैं.

Advertisement

दबंग बहू और उसके साथियों की तलाश जारी

इस मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही सीओ कटघर और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे. पीड़ित की तहरीर और वायरल वीडियो को आधार बनाते हुए सबिया खान व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement