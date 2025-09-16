दबंग बहुरानी...आधी रात को लड़के लेकर पहुंची ससुराल, दरवाजा खुलते ही बरसाई गोलियां

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कटघर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता सबिया खान अपने दो साथियों के साथ ससुराल पहुंची. उसने किसी दबंग की तरह दरवाजे पर खड़े होकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. घटना का पूरा वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
शादी के बाद से ही रिश्तों में खटास
पीड़ित फरमान पुत्र बाबू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी साल 2020 में बिजनौर निवासी सबिया खान से हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों के रिश्तों में तनाव बना रहा और सबिया अपने मायके चली गई. आरोप है कि समझौते के नाम पर सबिया कई बार मोटी रकम ले चुकी है और लगातार रुपए की मांग कर परिवार को ब्लैकमेल करती रहती है.
आधी रात नकाब लगाकर पहुंची ससुराल, की गोलीबारी
जानकारी के मुताबिक, 14 सितंबर की रात करीब दो बजे सबिया खान अपने भाई अयान और अन्य साथियों के साथ फरमान के घर पहुंची. वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पीड़ित पक्ष के घर की बहू काली ड्रेस और नकाब पहनकर गालियां दे रही है, जबकि उसके साथी दरवाजा पीटते हैं. वे एक - एक कर दरवाजे पर लातें मारते हैं और दरवाजा खुलते ही सबिया ने हाथ में तमंचा लेकर फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान फरमान का भाई फैजान बाल-बाल बच गया. गोलियों के निशान अब भी घर की दीवारों पर मौजूद हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, आधी रात को हुई गोलीबारी से पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया. लोग इस घटना के बाद महिला को 'दबंग बहू' कहकर चर्चा कर रहे हैं.
दबंग बहू और उसके साथियों की तलाश जारी
इस मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही सीओ कटघर और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे. पीड़ित की तहरीर और वायरल वीडियो को आधार बनाते हुए सबिया खान व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाएगा.