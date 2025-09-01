मुरादाबाद: शादी का दबाव बनाने पर नर्स की हत्या... बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 22 वर्षीय नर्स डॉ. समरीन की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने प्रेमी आलम और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया है.

गन्ने के खेत में मिला था शव

बिलारी थाना क्षेत्र के गांव रुस्तमनगर सहसपुर निवासी समरीन 24 अगस्त को घर से रामपुर के सेफनी कस्बे स्थित इनाया हेल्थ केयर सेंटर जाने के लिए निकली थीं, लेकिन उसी दिन से वह लापता हो गईं. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की. 30-31 अगस्त की रात थाना कुंदरकी क्षेत्र के गांव चकफज़ालपुर के गन्ने के खेत से उनका गलासड़ा शव बरामद हुआ.

पुलिस ने सर्विलांस की मदद से समरीन के आखिरी कॉल को ट्रेस किया और आरोपी प्रेमी गौसे आलम तक पहुंची. पूछताछ में उसने कबूल किया कि साथी बालअपचारी के साथ मिलकर उसने 24 अगस्त को समरीन का अपहरण किया था. इसके बाद गला रेतकर हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया.

डेढ़ महीने की लव स्टोरी बनी जानलेवा

पुलिस जांच में सामने आया कि समरीन और गौसे आलम की पहचान डेढ़ महीने पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी. जिसके बाद धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन समरीन शादी का दबाव बना रही थी. आरोपी का कहना है कि इसी दबाव और ब्लैकमेलिंग के डर से उसने हत्या की साजिश रची.

एसपी देहात ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ने गला दबाकर हत्या किए जाने की बात स्वीकार की है. शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. पुलिस टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है.

